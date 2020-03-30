Коронавирус
Газета.RuВ МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
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Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки.
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Самодеятельность: полицейские патрули объявляют комендантский час в Подмосковье (ВИДЕО)
Общественная служба новостейвчера в 17:19
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Наука
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Здоровье
Перечислены граждане, которые уязвимы перед коронавирусом
Отмечается, что тяжелое аллергическое воспаление дыхательных путей повышает уязвимость перед возбудителями вирусной инфекции.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Число заболевших коронавирусом челябинцев достигло 14
Челябинск, 30 марта 2020, 08:23 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Общество
В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции
В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции, режим «сидим дома» распространяется на всех жителей региона.
Общество
Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах
Рейтинг составлен на основе отношения средней зарплаты в средних и малых населенных пунктах регионов к местной стоимости определенного набора товаров и услуг.
Футбол
«Спартак» признали самым популярным клубом Европы
Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Политика
Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине
Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу
Радий Хабиров назвал такое поведение отвратительным и негодяйским.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Общество
В Псковской области умер первый пациент от коронавируса
В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
Хоккей
Малкин получил в «Питтсбурге» премию «Камбэк сезона»
Происшествия
В Приангарье установили автора ложной информации о COVID-19
Иркутск, 30 марта 2020, 08:56 — REGNUM Студентка из Усольского района Иркутской области призналась в том, что разместила в социальной сети «ВКонтакте» ложное аудиосообщение про число заражённых коронавирусом в Иркутске и в Ангарске, которое якобы превысило 35 человек.
Общество
В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты
В субботу Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщал, что московские власти ведут «серьезное обсуждение» закрытия города.В рамках борьбы с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин стал главным сторонником более жестких мер, отмечало агентство.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Футбол
Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA
Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
Здоровье
Под медицинским наблюдением в России находятся более 182 тысяч человек
Всего в России за прошедший период 2020 года под контролем находилось 273 426 человек.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Общество
CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике
Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Происшествия