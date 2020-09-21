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РБК
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано
 в заявлении на сайте управления МВД.
Коммерсантъ08:51
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РИА Новости

В МВД рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

РИА Новости09:18
Lenta.ru

В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального

Lenta.ru09:18
Интерфакс

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку по Навальному

Интерфакс08:48
Коммерсантъ

Полиция опросила около 200 человек по делу Навального

Коммерсантъ08:51
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

РБК09:45
Газета.Ru

МВД опросило около 200 человек по делу Навального

Газета.Ru08:44
ТАСС

В МВД рассказали о проверке по факту инцидента с Навальным

ТАСС08:19

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