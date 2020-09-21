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РБК
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано
 в заявлении на сайте управления МВД.
Коммерсантъ08:51
Подробнее о событии
РИА Новости

В МВД рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

РИА Новости09:18
Интерфакс

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку по Навальному

Интерфакс08:48
Коммерсантъ

Полиция опросила около 200 человек по делу Навального

Коммерсантъ08:51
Lenta.ru

В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального

Lenta.ru09:18
Газета.Ru

МВД опросило около 200 человек по делу Навального

Газета.Ru08:44
ТАСС

В МВД рассказали о проверке по факту инцидента с Навальным

ТАСС08:19
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

РБК08:53

Котировки банков падают на публикации расследований по файлам FinCEN

Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Bloomberg.
Интерфакс03:40
1

Танины из состава хурмы могут снижать контагиозность коронавируса

Сотрудники медицинского университета Нара в ходе экспериментов установили, что дубильные вещества в составе хурмы препятствуют контагиозности, то есть способности передаваться от зараженных организмов к здоровым.
Evo-rus.com05:22
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Япония завершила испытания препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

Японская корпорация Fujifilm Holdings закончила клинические испытания разработанного ею препарата от гриппа «Фавипиравир», который планируется использовать при лечении болезни, вызываемой новым коронавирусом.
Взгляд.ру09:08
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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