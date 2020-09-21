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РБК
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано
 в заявлении на сайте управления МВД.
Коммерсантъ08:51
Подробнее о событии
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

РБК09:45
Lenta.ru

В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального

Lenta.ru09:18
Коммерсантъ

Полиция опросила около 200 человек по делу Навального

Коммерсантъ08:51
Интерфакс

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку по Навальному

Интерфакс08:48
РИА Новости

В МВД рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

РИА Новости09:18
Газета.Ru

МВД опросило около 200 человек по делу Навального

Газета.Ru08:44
ТАСС

В МВД рассказали о проверке по факту инцидента с Навальным

ТАСС08:19

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности украинский лидер Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю страны.
Lenta.ru13:55

Ученые Британии пообещали десятки тысяч смертей от коронавируса

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ИА Красная Весна08:35

Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газета11:50

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Министр оборонной промышленности Мелисса Прайс заявила, что этот запуск знаменует начало новой эры для космонавтики Австралии: «Эта ракета в отличие от любых других, стартовавших из Австралии, является частью того, что называют технологиями «нового космоса» - малые ракеты, несущие на борту миниатюрные спутники при помощи коммерчески доступных технологий».
Хайтек+04:50

В интернете могут запретить шифроваться

Поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается запретить использование на территории РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.
Российская газета13:20
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