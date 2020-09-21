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РБК
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано
 в заявлении на сайте управления МВД.
Коммерсантъвчера в 08:51
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РИА Новости

В МВД рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

РИА Новостивчера в 09:18
ТАСС

В МВД рассказали о проверке по факту инцидента с Навальным

ТАССвчера в 08:19
Коммерсантъ

Полиция опросила около 200 человек по делу Навального

Коммерсантъвчера в 08:51
Интерфакс

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку по Навальному

Интерфаксвчера в 08:48
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

РБКвчера в 09:45
Газета.Ru

МВД опросило около 200 человек по делу Навального

Газета.Ruвчера в 08:44
Lenta.ru

В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального

Lenta.ruвчера в 09:18

ФСБ задержала полковника внутренней службы за сбор дани с коллег

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали заместителя начальника главного управления ФСИН России по Нижегородской области полковника внутренней службы Виталия Гудкова.
Lenta.ruвчера в 11:13
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Головой в облаках

Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию, заявил журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Наша версиявчера в 02:59
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Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъвчера в 10:38
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой страны, сообщил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новостивчера в 11:51
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
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В Сети показали первые изображения нового Kia Rio X-Line

Хотя официально Kia Rio X-Line еще не представлен корейским брендом, стало известно, что издание «Российская газета» и независимый дизайнер Никита Орлов показали рендерные изображения рестайлинговой вариации этого универсала повышенной проходимости.
Про Кроссоверывчера в 03:10
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАССвчера в 11:45
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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