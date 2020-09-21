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РБК
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано
 в заявлении на сайте управления МВД.
Коммерсантъвчера в 08:51
Подробнее о событии
Газета.Ru

МВД опросило около 200 человек по делу Навального

Газета.Ruвчера в 08:44
Lenta.ru

В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального

Lenta.ruвчера в 09:18
Интерфакс

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку по Навальному

Интерфаксвчера в 08:48
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

РБКвчера в 09:45
РИА Новости

В МВД рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

РИА Новостивчера в 09:18
ТАСС

В МВД рассказали о проверке по факту инцидента с Навальным

ТАССвчера в 08:19
Коммерсантъ

Полиция опросила около 200 человек по делу Навального

Коммерсантъвчера в 08:51

Мэр Сиэтла отреагировала на претензии Минюста США по беспорядкам

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп предупредил власти Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла и Портленда о намерении лишить их федерального финансирования в связи с неутихающими в городах акциями протеста против произвола полиции.
Российская газета18:48
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ18 сентября в 23:19
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Apple предложила дополнительную гарантию на iPhone за 15 тысяч рублей

В рамках AppleCare+ пользователь получает мировую гарантию; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства (например, разбитый экран); подменный iPhone; ремонт на дому для ноутбуков и компьютеров; приоритетный доступ к службе поддержке.
РИА Новостивчера в 11:13
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Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
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