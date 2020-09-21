с чего всё началось

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

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Политика ВОЗ поблагодарила Россию за разработку вакцины от коронавируса Как сообщает тг-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», глава Европейского бюро организации Ханс Клюге в разговоре с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко поблагодарил Россию за разработку «Sputnik V». «Я еще раз хочу поблагодарить РФ за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины», — сказал Клюге. 62