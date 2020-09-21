Происшествия
РБКВ МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального
Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано в заявлении на сайте управления МВД.Коммерсантъ08:51
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