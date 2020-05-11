Лидерами по числу нарушений режима самоизоляции оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Юрий Валяев.

с чего всё началось

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим». В этих случаях полицейские составляют протоколы об административном нарушении, которые затем рассматривает суд, сообщил представитель МВД.

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

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