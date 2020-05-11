Коронавирус

РБКРБКВ МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим». В этих случаях полицейские составляют протоколы об административном нарушении, которые затем рассматривает суд, сообщил представитель МВД.
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с чего всё началось

В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

Большинство жителей России адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса, однако некоторые нарушают, причём компаниями, и ещё бравируют этим, заявил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
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МВД сообщило о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

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В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

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В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

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В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

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В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

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16-летний спортсмен покинул группу тренера Этери Тутберидзе и перешёл к Евгению Плющенко.
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Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
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Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

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Как отметил на совещании по эпидемиологической ситуации главный санитарный врач, пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшие три недели, однако принятые в регионе меры позволят снизить значения.
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Определены сроки открытия магазинов одежды в России

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