Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было

МВД Белоруссии сообщило, что задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе протестных акций в воскресенье в Минске не было.
ТАССвчера в 15:20
Подробнее о событии
Коммерсантъ

МВД: в ходе протестной акции в Минске никого не задержали

Коммерсантъ17:27
РБК

В МВД Белоруссии заявили об отсутствии задержаний на акции в Минске

РБК17:22
Говорит Москва

МВД Белоруссии назвало затруднительным оценку числа участников протеста в Минске

Говорит Москвавчера в 11:18
Российская газета

МВД Беларуси: Протесты в Минске прошли без задержаний и ЧП

Российская газетавчера в 15:43
РИА Новости

В Минске заявили, что задержаний во время воскресных протестов не было

РИА Новостивчера в 15:22
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было

ТАССвчера в 15:20
RT на русском

В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

RT на русскомвчера в 16:43

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
144

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Счетная палата РФ по результатам проверки Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущества) признала недостоверной его консолидированную бюджетную отчетность за 2019 год, а деятельность ведомства в целом в этот период неудовлетворительной.
Коммерсантъ01:52
24

Новейшая управляемая ракета «Булат» вышла на летные испытания

Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха.
РИА Новости02:39
1

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
16

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-Newsвчера в 02:43

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
477

В России создают новейший высокоточный миномет «Грань»

Вооруженные силы РФ получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", его госиспытания планируется начать в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
РИА Новости02:21
2

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
287