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В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было

МВД Белоруссии сообщило, что задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе протестных акций в воскресенье в Минске не было.
ТАССвчера в 15:20
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Многотысячная демонстрация, прошедшая в Минске, по данным МВД, обошлась без задержаний и ЧП

Эхо Москвы21:08
Коммерсантъ

МВД: в ходе протестной акции в Минске никого не задержали

Коммерсантъ17:27
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было

ТАССвчера в 15:20
RT на русском

В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

RT на русскомвчера в 16:43
РИА Новости

В Минске заявили, что задержаний во время воскресных протестов не было

РИА Новостивчера в 15:22
РБК

В МВД Белоруссии заявили об отсутствии задержаний на акции в Минске

РБК17:22
Говорит Москва

МВД Белоруссии назвало затруднительным оценку числа участников протеста в Минске

Говорит Москвавчера в 11:18

Медсестра омской больницы отчитала сторонников Навального

Старшая медсестра отделения острых отравлений Омской больницы скорой помощи № 1 Анна Смирнова рассказала, что те двое суток, в течение которых в клинике находился политик, стали для нее и остального персонала самыми тяжелыми за все время работы, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюровчера в 09:11
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«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05

Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине «следов» страны

Японский журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете Tokyo Shimbun модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров, посетовав на исчезновение на острове "следов" Японии.
РИА Новости20:10

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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