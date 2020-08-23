В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске
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Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
С чего всё началось
В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было
МВД Белоруссии сообщило, что задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе протестных акций в воскресенье в Минске не было.
ТАССвчера в 15:20
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МВД Белоруссии назвало затруднительным оценку числа участников протеста в Минске
Говорит Москвавчера в 11:18