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В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
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Российская газета

МВД Беларуси: Протесты в Минске прошли без задержаний и ЧП

Российская газетавчера в 15:43
РБК

В МВД Белоруссии заявили об отсутствии задержаний на акции в Минске

РБК17:22
RT на русском

В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

RT на русскомвчера в 16:43
Коммерсантъ

МВД: в ходе протестной акции в Минске никого не задержали

Коммерсантъ17:27
РИА Новости

В Минске заявили, что задержаний во время воскресных протестов не было

РИА Новостивчера в 15:22
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было

ТАССвчера в 15:20
Говорит Москва

МВД Белоруссии назвало затруднительным оценку числа участников протеста в Минске

Говорит Москвавчера в 11:18

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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Обнаружен беспрецедентный антропогенный рост уровня СО2 в атмосфере

По подсчетам ученых, самый серьезный скачок СО2 в масштабе столетия был примерно на 15 частей на миллион, и примерно равен скачу уровня углекислого газа, который произошел за последние шесть лет.
Хайтек+вчера в 07:34

Гендиректор «Ак Барса» рассказал о российских вертолетоносцах, заложенных в Крыму

Генеральный директор АО Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову рассказал о вертолетоносцах, заложенных в Крыму.
ТК Звездавчера в 04:33

Пес помог томским археологам открыть неизвестное погребение в Хакасии

Археологи совместной экспедиции Томского госуниверситета (ТГУ), Государственного Эрмитажа и ряда научных учреждений Сибири открыли новое погребение на известном ранее могильнике Оглахты (I – IV век) в Республике Хакасия; по предварительным данным, погребение не было затронуто грабителями и может содержать уникальные находки.
РИА Томсквчера в 00:38
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В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новостивчера в 20:37
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