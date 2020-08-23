В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске
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Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
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