В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске
Смотрите также
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании
Минобороны Белоруссии взяло под защиту мемориальные объекты ВОВ
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по масштабу в истории штата
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран
Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
С чего всё началось
В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было
МВД Белоруссии сообщило, что задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе протестных акций в воскресенье в Минске не было.
ТАССвчера в 15:20
Подробнее о событии
МВД Белоруссии назвало затруднительным оценку числа участников протеста в Минске
Говорит Москвавчера в 11:18