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В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

Задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе акций протестов в Минске не было, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было

МВД Белоруссии сообщило, что задержаний и чрезвычайных происшествий в ходе протестных акций в воскресенье в Минске не было.
ТАССвчера в 15:20
Подробнее о событии
Коммерсантъ

МВД: в ходе протестной акции в Минске никого не задержали

Коммерсантъ17:27
РБК

В МВД Белоруссии заявили об отсутствии задержаний на акции в Минске

РБК17:22
РИА Новости

В Минске заявили, что задержаний во время воскресных протестов не было

РИА Новостивчера в 15:22
Российская газета

МВД Беларуси: Протесты в Минске прошли без задержаний и ЧП

Российская газетавчера в 15:43
RT на русском

В МВД заявили об отсутствии задержаний в ходе протестов в Минске

RT на русскомвчера в 16:43
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что задержаний в ходе акций оппозиции в Минске не было

ТАССвчера в 15:20
Говорит Москва

МВД Белоруссии назвало затруднительным оценку числа участников протеста в Минске

Говорит Москвавчера в 11:18

В МИСиС создали компактную атомную батарейку со сроком службы 20 лет

Особая микроканальная структура обеспечивает увеличение эффективной площади преобразования бета-излучения в 14 раз, что в результате дает общее увеличение тока, объясняется на сайте НИТУ "МИСиС".
Хайтек+вчера в 11:04
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