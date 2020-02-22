Экономика

URA.RuURA.RuВ МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

Как рассказала представитель МВФ, в январе Фонд ожидал годового роста 3,3%, однако теперь при любом раскладе этого не произойдет. Так, согласно первому сценарию, который рассматривают в МВФ, вспышка коронавируса закончится в ближайшее время.
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