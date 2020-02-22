Экономика
URA.RuВ МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Как рассказала представитель МВФ, в январе Фонд ожидал годового роста 3,3%, однако теперь при любом раскладе этого не произойдет. Так, согласно первому сценарию, который рассматривают в МВФ, вспышка коронавируса закончится в ближайшее время.
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Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины найдено тело бизнесмена
Рядом с телом найдены патроны, гильзы и пистолет Jericho 941, зарегистрированный на экс-главу МИДа Леонида Кожару.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Политика
Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Футбол
«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг».
Армия и оружие
Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Футбол
Томас Цорн: «Последние тесты завершены, жду начала официальных матчей»
Ближайший официальный матч «Спартак» проведет 29 февраля против «Динамо» на поле соперника.
Музыка
Определен участник Украины на «Евровидении»
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.
Общество
Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы
После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Гаджеты
Xiaomi планирует выпустить электрический велосипед
Сбор средств на новую разработку — электрический велосипед начала компания Xiaomi, 22 февраля сообщает портал ITHome.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву
Супруги поблагодарили журнал за оказанную честь, но решили распорядиться наградой по своему усмотрению и передать её Анастасии Заворотнюк и Петру Чернышеву, которых в 2019 году ждало много испытаний.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Общество
В Китае назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней, передает РИА "Новости".
Происшествия
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.