с чего всё началось

Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

Общество Диетологи назвали вредные для сна продукты Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

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Экономика В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.

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Общество Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.