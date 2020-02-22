Экономика
URA.RuВ МВФ назвали худший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Международный валютный фонд рассматривает два варианта влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
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с чего всё началось
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления в Эр-Рияде заявила, что существует два варианта развития мировой экономики в свете вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба организации.РБКвчера в 12:50
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МВФ прогнозирует снижение роста мировой экономики на 0,1 п.п. из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 11:27
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