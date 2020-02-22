Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. По словам исполнительного директора фонда Кристалины Георгиевой, государства со слабыми системами здравоохранения находятся в группе риска.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления в Эр-Рияде заявила, что существует два варианта развития мировой экономики в свете вспышки коронавируса в Китае, сообщает
 пресс-служба организации.
РБК22 февраля в 12:50

Подробнее о событии

Коронавирус замедляет рост мировой экономики

REGNUM05:09

МВФ напомнил о долгосрочных последствиях коронавируса для мировой экономики

News.ru23 февраля в 14:39

Рост ВВП будет лихорадочным

Коммерсантъвчера в 17:21

МВФ: коронавирус приведет к долгосрочным последствиям для мировой экономики

Московский Комсомолец23 февраля в 16:14

МВФ: коронавирус снизит экономику не только Китая

Красная веснавчера в 20:32

Глава МВФ предупредила о долгосрочных последствиях коронавируса для мировой экономики

ТАСС23 февраля в 13:57

МВФ допустил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

РБК22 февраля в 12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Интерфакс 01:15
Общество

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Экономика

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
РБК 03:35
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Политика

Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Российская газета 04:20
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости вчера в 16:08
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Российская газета 03:33
Футбол

«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Sport.ru 04:59
Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Lenta.ru вчера в 11:12
Политика

Вакарчук уходит из Верховной рады

Украинский музыкант и политик Святослав Вакарчук принял решение уйти с должности депутата Верховной рады, сообщает ИА «Интерфакс-Украина».
Национальная служба новостей 04:56
Политика

Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана

Речи о двусторонних контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского урегулирования 5 марта пока не идет, однако встреча в многостороннем формате согласовывается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:22
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости вчера в 03:53
Политика

Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Газета.Ru вчера в 22:43
Происшествия

Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста

В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.
Новостной фронт 03:36
Общество

Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Общество

В отеле на Тенерифе изолировали тысячу человек из-за коронавируса

В начале февраля власти Японии изолировали на карантин круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тысячи пассажиров, в том числе 24 россиянина.
Дождь 04:24
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
BFM.ru вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости 00:31
Происшествия

В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок

ТАСС 03:23
Шоу-бизнес

Александр Овечкин станет отцом во второй раз

26-летняя Анастасия Шубская и 34-летний Александр Овечкин станут родителями во второй раз.
MOS.news 04:00
Политика

Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине

«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
RT на русском вчера в 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное