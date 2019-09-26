с чего всё началось

Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу. Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября.

Политика Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Армия и оружие Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Политика В отношении Бориса Джонсона могут начать уголовное преследование В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть инициировано уголовное преследование.

Единоборства Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.

Происшествия Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Общество Курение на балконах окажется под запретом Правительство России утвердило новые изменения в правила противопожарной безопасности, которые предусматривают запрет на использование открытого огня на балконах многоквартирных домов, общежитий и гостиниц.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Автоспорт Российский пилот Мазепин попал в аварию в гонке Формулы-2 В Сочи проходила вторая гонка этапа "Формулы-2". Однако уже на первом круге ее остановили красными флагами из-за аварии.

Наука Создан новый анализ крови для выявления нескольких типов рака Американские специалисты заявили, что им удалось разработать новый вид анализа крови, применение которого позволяет сразу обнаруживать несколько типов рака на ранней стадии.

Политика NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.

Политика Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Политика К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Политика Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика Педерсен скоро сообщит, кто возглавит конституционный комитет Сирии Согласование кандидатур двух сопредседателей конституционного комитета Сирии находится в финальной стадии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.