Общество

Lenta.ruLenta.ruВ МВФ обеспокоились новым правительством на Украине

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По его данным, МВФ обеспокоен сменой власти на Украине. Отмечается, что бывшие премьер-министр Алексей Гончарук и генеральный прокурор Руслан Рябошапка симпатизировали европейской стороне. Однако теперь инвесторы обеспокоены новым составом правительства и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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