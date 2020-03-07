Общество
Lenta.ruВ МВФ обеспокоились новым правительством на Украине
По его данным, МВФ обеспокоен сменой власти на Украине. Отмечается, что бывшие премьер-министр Алексей Гончарук и генеральный прокурор Руслан Рябошапка симпатизировали европейской стороне. Однако теперь инвесторы обеспокоены новым составом правительства и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Читать в источнике
Оценить
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Здоровье
Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов
Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов, который врач-диетолог Лидия Ионова составила для телеканала НТВ.
Политика
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Космос
На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты
Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Игры
Игры 2K Games удалили из библиотеки GeForce Now
Гаджеты
AMD до конца этого года выпустит новые процессоры
Компания AMD до конца этого года выпустит новые процессоры для десктопных компьютеров.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве не выросло
Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Кино
Милош Бикович не уверен в необходимости продолжения «Холопа»
Актёр считает эту историю достаточно цельной, не нуждающейся во второй части Милош Бикович, сыгравший роль мажора Гриши в комедии "Холоп", поделился с журналистами своим мнением о дальнейшей судьбе этого фильма.
Здоровье
В ВОЗ назвали отличия коронавируса от гриппа
Вызванная коронавирусом болезнь имеет схожие с сезонным гриппом черты, но у них есть и важные отличия, заявили в ВОЗ.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Экономика
Риелторы предсказали дефицит в Москве вторичных однушек на продажу
Количество сделок на московском рынке вторичного жилья в этом году увеличится минимум на 20%.
Армия и оружие
Военные РФ совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
Полеты над Атлантикой и Норвежским морем выполнили российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Космос
Астробиологи нашли на Марсе органические молекулы
Согласно биологическому сценарию, тиофены могли появится в результате жизнедеятельности бактерий, которые теоретически могли существовать более трех миллиардов лет назад, когда Марс был более теплым и влажным.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Армия и оружие