Политика
Lenta.ruВ МВФ обеспокоились новым правительством на Украине
Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, МВФ обеспокоен сменой власти на Украине.
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Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Энергетика
Россия отказалась поддерживать решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Помимо России против сокращения производства нефти еще на полтора миллиона баррелей в сутки во втором квартале текущего года высказалась казахстанская делегация.
Политика
Россия бесплатно передала США технологию ударного вертолета
Проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH) включает ряд технологий, которые американцы получили бескорыстно от специалистов российского конструкторского бюро «Камов», пишет The Aviationist.
Хоккей
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Происшествия
Египтянин погиб, упав с одной из пирамид в Гизе
Египтянин скончался, упав с пирамиды Хефрена в египетской Гизе, сообщил портал al-Masry al-Youm со ссылкой на пресс-релиз минтуризма.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон», Сергачёв и Кучеров набрали очки
В составе победителей два очка набрал защитник Михаил Сергачёв (1+1), а форвард Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Армия и оружие
На Украине хотят укрепить флот за счет списанных кораблей из США
Википедия Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли – единственное средство усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
Единоборства
Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро
Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Автоспорт
Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей
Организаторы этапа Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне решили провести гонку без зрителей из-за коронавируса.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ
Отмечается, что на территории Российской Федерации зафиксировано шесть новых случаев заражения.
Авто
В Сети напомнили о минивэне Lada Kalina
Как сообщают «Автоновости дня», первый показ минивэна LADA Kalina (ВАЗ-1120) состоялся в далеком 2002 году на автосалоне в Тольятти.
Путешествия
Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян
Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Здоровье
В вашей Конституции не может быть слова «Бог». Заявление редакции «Новой газеты»
«Новая газета», пытаясь достучаться до разного рода ведомств — от администрации президента до Министерства здравоохранения, — уже сообщала, что в России насчитывается около тысячи больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
Гаджеты
Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали четыре человека
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который ехал без пассажиров, произошло в воскресенье в Петербурге, в результате аварии пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка.
Наука
Половина песчаных пляжей полностью исчезнет в течение 80 лет
В течение ближайших 80 лет на земле может исчезнуть около половины всех пляжей из песка.
Футбол
Точилин объявил о возвращении в «Сочи»
Экс-наставник ФК «Сочи» Александр Точилин объявил о возвращении в стан южан, сообщает «Спoрт-Экcпресс».
Общество
Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.
Общество