Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, МВФ обеспокоен сменой власти на Украине.

В МВФ обеспокоились новым правительством на Украине

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