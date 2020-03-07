Общество
News.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине
Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Здоровье
В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
Сирия впервые за 30 лет потеряла МиГ-29
ВВС Сирии впервые более чем за 30 лет потеряли истребитель МиГ-29, пишет в Twitter обозреватель LuftwaffeAS.
Происшествия
В Петербурге нашли труп застреленного ребенка рядом с квартирой судьи
По данным издания, тело подростка обнаружено рядом с квартирой, которая принадлежит судье Колпинского районного суда Петербурга Виталию Саяпину.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Музыка
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Общество
Путин поздравил женщин с 8 марта
Президент Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив их способность все успевать, оставаясь при этом красивыми и очаровательным.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Политика
Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным
10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
Биатлон
«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете
Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Происшествия
Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом
Трое человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом в Липецкой области, прибыли из Италии в начале марта и добирались до области на личном автомобиле, рассказали РБК в Управлении здравоохранения области.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Общество
IOWA сыграет концерт для студентов из закрытого на карантин общежития
Группа IOWA сыграет концерт для студентов из общежития на проспекте Просвещения, закрытого на карантин в связи подозрениями на коронавирус.
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3
Пока все запасаются терпением, в интернете появился 13-минутный ролик с гемплеем Resident Evil 3. На кадрах видно, как Джилл Валентайн дерется с живыми мертвецами и пытается выжить на улицах Раккун-сити, города, охваченного эпидемией.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
Шоу-бизнес
Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Политика
Депутат Рады Дубинский: Гончарук покинул Украину и улетел на отдых
Напомним, 4 марта Рада одобрила отставку Гончарука — за такое решение проголосовали 353 парламентария, ещё 49 депутатов воздержались.
Общество
Италия решила закрыть Милан и Венецию из-за коронавируса
Правительство Италии подготовило указ, по которому въезд и выезд из нескольких провинций Италии будет запрещен, пишут Bloomberg и итальянская Corriere della Sera ознакомившиеся с проектом документа.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.