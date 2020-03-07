Политика
News.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине
Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Политика
Кадыров прокомментировал слухи о проверке госдепом США его счетов
Напомним, СМИ начали распространять информацию о проверке банковских счетов Рамзана Кадырова. А началось все с запроса конгресса США.
Общество
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Политика
Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Авто
Новый Lada Largus получит фары с линзами
В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
В России выявили четыре новых случая коронавируса
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
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Мирзаев проиграл нокаутом Оспанову на турнире в Казахстане
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До конца 2020 года могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000
Инсайдеры рассказали о том, что до конца 2020 года на рынок могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Футбол
Балотелли призвал прекратить чемпионат Италии из-за коронавируса
29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли ответил на заявление одного из представителей ассоциации итальянских футболистов, который призвал не лишать болельщиков удовольствия от посещения матчей чемпионата Италии.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон», Сергачёв и Кучеров набрали очки
В составе победителей два очка набрал защитник Михаил Сергачёв (1+1), а форвард Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Утверждать, что распространение коронавируса нового типа остановится летом по аналогии с сезонным гриппом – ложная надежда.
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Авто
Авторынок России пошел на снижение
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале 2020 года снизились на 2,2% до 119 073 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Шоу-бизнес
Сын Виктора Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»
На своей странице в Instagram Полина Гагарина опубликовала документ, который подтверждает, что Цой-младший разрешил певице исполнять эту песню, автоматически освободив ее от обвинений в плагиате.
Общество
Сын Высоцкого назвал глупой рекламу ФБР с фото отца
Сын Владимира Высоцкого назвал глупой и бестактной рекламу Федерального бюро расследований США, в которой использовалась фотография его отца.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Политика
Трамп в субботу встретится с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп в субботу, 7 марта, встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил Белый дом.
Фигурное катание
Тренер Медведевой прокомментировал выступления учениц Тутберидзе
Канадский тренер Брайан Орсер, тренирующий двукратную чемпионку Евгению Медведеву, прокомментировал выступления российских фигуристок - учениц заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе.