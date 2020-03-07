Политика

News.ruNews.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине

2 фото
Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В МВФ обеспокоились новым правительством на Украине

Lenta.ruвчера в 15:15

В МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине

News.ruвчера в 15:50

МВФ после смены Кабмина решил повременить с переговорами и кредитом

Украина.ру00:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Политика

Кадыров прокомментировал слухи о проверке госдепом США его счетов

Напомним, СМИ начали распространять информацию о проверке банковских счетов Рамзана Кадырова. А началось все с запроса конгресса США.
Российская газета вчера в 23:33
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости вчера в 17:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

АиФ Дагестан вчера в 05:47
Политика

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
ТАСС вчера в 17:30
Авто

Новый Lada Largus получит фары с линзами

В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Российская газета вчера в 11:40
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Общество

В России выявили четыре новых случая коронавируса

В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
РИА Новости вчера в 07:34
Единоборства

Мирзаев проиграл нокаутом Оспанову на турнире в Казахстане

ProstoProSport вчера в 01:15
Гаджеты

До конца 2020 года могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000

Инсайдеры рассказали о том, что до конца 2020 года на рынок могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000.
OAnews 06 марта в 13:54
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости 05 марта в 18:34
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 06 марта в 18:25
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 00:47
Футбол

Балотелли призвал прекратить чемпионат Италии из-за коронавируса

29-летний итальянский форвард «Брешии» Марио Балотелли ответил на заявление одного из представителей ассоциации итальянских футболистов, который призвал не лишать болельщиков удовольствия от посещения матчей чемпионата Италии.
Чемпионат вчера в 20:47
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 06 марта в 14:23
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон», Сергачёв и Кучеров набрали очки

В составе победителей два очка набрал защитник Михаил Сергачёв (1+1), а форвард Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота.
Metaratings 00:13
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Утверждать, что распространение коронавируса нового типа остановится летом по аналогии с сезонным гриппом – ложная надежда.
Вести ФМ вчера в 01:50
Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости вчера в 12:25
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Футбол

Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
NewInform вчера в 13:08
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 12:39
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
Авто

Авторынок России пошел на снижение

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале 2020 года снизились на 2,2% до 119 073 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Автоновости дня 05 марта в 06:44
Шоу-бизнес

Сын Виктора Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»

На своей странице в Instagram Полина Гагарина опубликовала документ, который подтверждает, что Цой-младший разрешил певице исполнять эту песню, автоматически освободив ее от обвинений в плагиате.
RuNews24.ru 06 марта в 23:15
Общество

Сын Высоцкого назвал глупой рекламу ФБР с фото отца

Сын Владимира Высоцкого назвал глупой и бестактной рекламу Федерального бюро расследований США, в которой использовалась фотография его отца.
НТВ 06 марта в 04:14
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 22:57
Политика

Трамп в субботу встретится с президентом Бразилии

Президент США Дональд Трамп в субботу, 7 марта, встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил Белый дом.
РИА Новости 06 марта в 10:36
Фигурное катание

Тренер Медведевой прокомментировал выступления учениц Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер, тренирующий двукратную чемпионку Евгению Медведеву, прокомментировал выступления российских фигуристок - учениц заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе.
МК-Спорт вчера в 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное