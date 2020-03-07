Политика
News.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине
Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Здоровье
В Тамбовской области принимаются меры по профилактике коронавируса
В Сосновском районе будет оборудован пункт временной изоляции для пациентов с подозрением на опасную инфекцию.
Единоборства
Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей
На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Общество
В Италии ограничили въезд и выезд в 14 провинциях из-за коронавируса
В ночь с 7 на 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который регулирует передвижения по Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонту, Марке - всего он коснулся 14 провинций.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Общество
Онколог предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Кандидат медицинских наук Вадим Гутник рассказал об опасности лейкемии, которую диагностировали бизнесмену Олегу Тинькову.
Политика
Стало известно о планах следователей по MH17 нарушить суверенитет России
Следователи, которые занимаются расследованием крушения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году, планировали нарушить российский суверенитет при поиске свидетелей.
Путешествия
Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян
Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Происшествия
Суд оставил Роналдиньо под стражей
Здоровье
Ужинай, а то растолстеешь! Диетолог разрушил миф о еде после шести
Миф о вредности еды после шести вечера появился примерно в конце 90-х — начале 2000-х, когда стала популярна модель периодического голодания.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов
Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Политика
В ГД пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Игры
Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now
Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.
Общество
Посольство РФ прокомментировало рекламу ФБР с Высоцким
Ранее «СП» сообщала новость о том, что сын легендарного Владимира Высоцкого прокомментировал использование фотоизображения своего отца в рекламе американского ФБР.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Происшествия
В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Космос
Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
Армия и оружие
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Экономика
На какие акции положительно повлияла эпидемия коронавируса
Фондовые индексы США и Европы упали с максимума 19 февраля на 12–15%, сильно просели многие азиатские рынки, а также российский, из-за опасений, что распространяющаяся по миру пандемия коронавируса подорвет экономику, бизнес и прибыли компаний.