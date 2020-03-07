Политика

News.ruNews.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине

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Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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В МВФ обеспокоились новым правительством на Украине

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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