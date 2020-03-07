Политика
News.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине
Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Происшествия
Следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге
Следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге. В настоящее время он будет допрошен.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Общество
Популярный писатель назвал слова Илона Маска о коронавирусе тупостью
По словам писателя, понимание паники как излишне острой реакции может быть верно для отдельного человека, «но не для общества в целом».
Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса и был в субботу выписан из больницы, став таким образом старейшим человеком, которому удалось победить вирус COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
Общество
Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции
Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
Политика
Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Культура
Объявлен рейтинг третьего сезона сериала «Мир дикого запада»
Третий сезон научно-фантастического сериала, известного в России под названием "Мир дикого запада", получил в целом положительные оценки западных кинокитиков.
Экономика
Минэкономики Украины сообщило о падении ВВП в январе на 0,5%
Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами
Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.
Игры
Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5
Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, что ее раздражает в день 8 марта
Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в своём личном блоге опубликовала пост, в котором рассказала о своих непростых отношениях с российским бизнесменом.
Общество
В Италии коронавирусом заболел еще один глава региона
Коронавирус нового типа выявлен у главы итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио, сообщает в воскресенье Associated Press.
Авто
Новый Lada Largus получит фары с линзами
В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани
Политика
Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17
Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом
Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Общество
CD Projekt RED опубликовала арт Cyberpunk 2077 с главной героиней
Происшествия
Отель с отправленными на карантин людьми обрушился в Китае
В китайском городе Цюаньчжоу обрушилось здание гостиницы, куда на карантин были отправлены подозреваемые на коронавирус нового типа SARS-CoV-2.
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