Политика

News.ruNews.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине

3 фото
Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В МВФ обеспокоились новым правительством на Украине

Lenta.ruвчера в 16:15

В МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине

News.ruвчера в 16:50

Украине вместо очередного кредита даже в Киеве обещают коллапс

Свободная Пресса09:49

МВФ после смены Кабмина решил повременить с переговорами и кредитом

Украина.ру01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия

Следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

Следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге. В настоящее время он будет допрошен.
ТК Звезда 06:21
Энергетика

Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК

Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
РБК 04:51
Общество

Популярный писатель назвал слова Илона Маска о коронавирусе тупостью

По словам писателя, понимание паники как излишне острой реакции может быть верно для отдельного человека, «но не для общества в целом».
Секрет фирмы 12:16
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Общество

Столетний житель Китая излечился от коронавируса

Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса и был в субботу выписан из больницы, став таким образом старейшим человеком, которому удалось победить вирус COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 13:28
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 11:55
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Ридус 05 марта в 17:38
Армия и оружие

В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

REGNUM 10:11
Хоккей

«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф

"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
РИА Новости 12:48
Общество

Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции

Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
Эхо Москвы 12:01
Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
TatCenter 06 марта в 10:54
Политика

Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.
Известия 06:07
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru 09:11
Культура

Объявлен рейтинг третьего сезона сериала «Мир дикого запада»

Третий сезон научно-фантастического сериала, известного в России под названием "Мир дикого запада", получил в целом положительные оценки западных кинокитиков.
Kinonews.ru 05:56
Экономика

Минэкономики Украины сообщило о падении ВВП в январе на 0,5%

Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Известия 06 марта в 15:09
Шоу-бизнес

Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами

Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.
Bimru.ru 07:08
Игры

Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
News.ru 10:26
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Шоу-бизнес

Собчак рассказала, что ее раздражает в день 8 марта

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в своём личном блоге опубликовала пост, в котором рассказала о своих непростых отношениях с российским бизнесменом.
Рамблер 11:46
Общество

В Италии коронавирусом заболел еще один глава региона

Коронавирус нового типа выявлен у главы итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио, сообщает в воскресенье Associated Press.
МИР 24 07:27
Авто

Новый Lada Largus получит фары с линзами

В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Российская газета вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
Газета.Ru вчера в 14:00
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

ГТРК Самара 09:03
Политика

Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17

Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.
ТАСС 12:27
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом

Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Газета.Ru 06:38
Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Shraibikus News 05:26
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

Piter.tv 06 марта в 03:19
Общество

CD Projekt RED опубликовала арт Cyberpunk 2077 с главной героиней

Cyber.sports.ru 07:40
Происшествия

Отель с отправленными на карантин людьми обрушился в Китае

В китайском городе Цюаньчжоу обрушилось здание гостиницы, куда на карантин были отправлены подозреваемые на коронавирус нового типа SARS-CoV-2.
Shraibikus News вчера в 12:36
Космос

Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций

ГТРК Южный Урал 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное