Политика
News.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине
Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Футбол
Федотов раскритиковал работу арбитров матча «Локомотив» – «Ахмат»
Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в игре 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом».
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии
Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Политика
Совбез ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
Совет Безопасности ООН не смог принять общее заявление для журналистов по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Сообщается, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус.
Биатлон
Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила 50-летнюю традицию из-за болезни
Алла Пугачева отменила 50-летнюю традицию из-за болезни Артистка не стала отмечать "праздник желтых цветов".
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Общество
Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове
Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Происшествия
Пластический хирург накачивал девушек наркотиками и насиловал их
Пластический хирург из американского города Толедо накачивал девушек наркотиками и насиловал их, пока его жертвы находились без сознания.
Культура
Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»
Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
Армия и оружие
ВС Афганистана начнут наступление, если «Талибан» не прекратит атаки
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Армия и оружие
МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»
Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
Массовой дракой завершился вечером 7 марта турнир ММА в Черкесске.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Хоккей
ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.