Политика

News.ruNews.ruВ МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине

Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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В МВФ обеспокоились новым правительством на Украине

Lenta.ruвчера в 16:15

В МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине

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Bloomberg: новый кредит для Украины от МВФ отложен

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Украине вместо очередного кредита даже в Киеве обещают коллапс

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МВФ после смены Кабмина решил повременить с переговорами и кредитом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
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Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в игре 21-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Ахматом».
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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Красная весна 10:52
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Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»

«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
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Совбез ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу

Совет Безопасности ООН не смог принять общее заявление для журналистов по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу.
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Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

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Столетний житель Китая излечился от коронавируса

Сообщается, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус.
РИА Новости 13:28
Биатлон

Губерниев намекнул на шизофрению у Тихонова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко раскритиковал бывшего советского биатлониста и экс-главу СБР Александра Тихонова.
Спорт-Экспресс 13:29
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
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Алла Пугачева отменила 50-летнюю традицию из-за болезни

Алла Пугачева отменила 50-летнюю традицию из-за болезни Артистка не стала отмечать "праздник желтых цветов".
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Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 10:58
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В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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Общество

Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове

Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
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Пластический хирург накачивал девушек наркотиками и насиловал их

Пластический хирург из американского города Толедо накачивал девушек наркотиками и насиловал их, пока его жертвы находились без сознания.
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Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»

Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
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Армия и оружие

ВС Афганистана начнут наступление, если «Талибан» не прекратит атаки

Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
РИА Новости 15:11
Армия и оружие

МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
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Происшествия

Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге

Газета.Ru 05:26
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Врач Марк Курцер заявил в полицию о вымогательстве более 1 млн

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В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
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Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

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Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой

Массовой дракой завершился вечером 7 марта турнир ММА в Черкесске.
Российская газета 02:29
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Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Находившиеся на карантине в Казани пассажиры Diamond Princess выписаны

Коммерсантъ 05:11
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
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