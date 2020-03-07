Отставка правительства Алексея Гончарука в Киеве вызвала беспокойство в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает агентство Bloomberg. Как сообщили источники агентства, МВФ беспокоит новый состав украинского правительства и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В МВФ обеспокоились новым составом правительства на Украине

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