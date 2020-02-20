Экономика
РИА НовостиВ МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
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Как аспирин – от всех болезней. Экономист о рекомендациях МВФ Украине
Радио Sputnik20 февраля в 05:11
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Футбол
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Армия и оружие
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Общество
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Здоровье
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