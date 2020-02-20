Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

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