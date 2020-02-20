Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
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Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

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МВФ объяснил, как обеднеет Украина без продажи своей земли

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Советник главы ЛНР объяснил, почему Украина не догонит Польшу

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В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

РИА Новости19 февраля в 18:17
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Политика

Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии по итогам подсчёта 27% голосов.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 20 февраля в 04:42
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РИА Новости 21 февраля в 07:45
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Умер создатель LEGO-фигурки человека

В хосписе в Дании на 79-м году жизни умер дизайнер Йенс Нигард Кнудсен. Именно он придумал ставшую уже культовой фигурку человека для LEGO.
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«Трактор» «всухую» обыграл «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ

Челябинский "Трактор" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 09:39
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости вчера в 07:20
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru вчера в 06:10
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Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Армия и оружие

Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной.
Piter.tv 21 февраля в 09:16
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42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ

Газета.Ru вчера в 23:46
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
RT на русском вчера в 23:22
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
Происшествия

На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа

Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
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Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
ФАН вчера в 17:58
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
Футбол

«Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке»

В матче 23 тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке» со счетом 0:5. Первый гол забил Марсель Забитцер после передачи Тимо Вернера.
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зачинщиками беспорядков в Новых Санжарах были «вирусологи в спортивных костюмах».
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Квентин Тарантино впервые стал отцом

Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Хоккей

Овечкин достиг отметки в 700 шайб в НХЛ

RT на русском вчера в 15:18
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру вчера в 05:46
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
Армия и оружие

Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты

Московский Комсомолец вчера в 09:44
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Газета.Ru вчера в 10:08
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 556

Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
RT на русском вчера в 20:44
Биатлон

Полиция отчиталась о результатах обыска у российских биатлонистов

«Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — отчитались в посольстве.
Lenta.ru вчера в 12:55
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Спорт

Брянский лыжник Большунов упал на гонке «Ски Тура»

Наш земляк завершил гонку последним. Из-за этого он не вышел в финал. В итоге спринт классическим стилем выиграл Йоханнес Клебо.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 14:30
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