Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

Политика Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Политика Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.

Политика ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, "есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать", объяснил позицию Булаев.

Общество Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.

Шоу-бизнес Яна Рудковская назвала свой реальный возраст Яна Рудковская опубликовала эмоциональный пост в сети. Продюсер заявила, что ей надоело, когда спекулируют на теме её реального возраста.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Общество Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.

Общество ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Музыка Названы победители премии Brit Awards На официальном канале премии в YouTube имена победителей появлялись минут на 15 раньше, чем в зале.

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.

Космос Солнечный зонд Solar Orbiter прислал первые данные Солнечный зонд Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) при участии NASA, был запущен с помощью ракеты-носителя Atlas V 411 в начале прошлой недели.

Авто Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».

Происшествия Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».