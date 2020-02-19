Экономика
РИА НовостиВ МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Политика
Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Политика
ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции
Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, "есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать", объяснил позицию Булаев.
Футбол
Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ
Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
Общество
Правительство запретило гражданам Китая въезд в Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала свой реальный возраст
Яна Рудковская опубликовала эмоциональный пост в сети. Продюсер заявила, что ей надоело, когда спекулируют на теме её реального возраста.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
Общество
ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм
Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Музыка
Названы победители премии Brit Awards
На официальном канале премии в YouTube имена победителей появлялись минут на 15 раньше, чем в зале.
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла
Космос
Солнечный зонд Solar Orbiter прислал первые данные
Солнечный зонд Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) при участии NASA, был запущен с помощью ракеты-носителя Atlas V 411 в начале прошлой недели.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Культура
Начались съемки нового сериала про Ивана Грозного
Происшествия
Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов
Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Ханау
В ночь на четверг неизвестный открыл стрельбу в двух кальянных и букмекерской конторе в Ханау.