Экономика
Страна Советов on-lineАргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что МВФ не получит «ни полцента» по ранее выданным кредитам, пока страна не выберется из экономической рецессии. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «РИА Новости».
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Число погибших при столкновении «газели» и грузового автомобиля в Тамбовской области увеличилось до шести.
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В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
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Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
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В Российском футбольном союзе (РФС) решили не наказывать бывшего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе.
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Юрлова объяснилась за провальную стрельбу в спринте на чемпионате мира
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Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
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«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
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Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Культура
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Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Политика
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Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Общество
В России право аннулировать результаты техосмотра получит ГИБДД
Госавтоинспекция РФ сможет аннулировать результаты технического осмотра, если автомобиль на него на самом деле не приезжал или прошел процедуру с нарушениями.
Политика
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Общество
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Шоу-бизнес
Больная раком Жанна Фриске игнорировала Юлию Ковальчук
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Общество
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Экономика
Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
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Происшествия
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Два трапа вышли в перевёрнутом виде, один порвался Видео испытания опубликовал авиаэксперт, экс-конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич у себя в Facebook.