Экономика
REGNUMВ МВФ оценили ход переговоров с Аргентиной
Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с властями Аргентины по долговым обязательствам страны оценил как конструктивные пресс-секретарь МВФ Джерри Райс в ходе брифинга 13 февраля. По словам Райса, переговоры продолжаются.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:56, Ашберн
Происшествия
На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины
На территории Ставропольской краевой психиатрической больницы найдено тело мужчины.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Религия
Сретение Господне: главное, что надо знать о празднике
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Политика
В НАТО рассказали, при каком условии изменят число войск в Афганистане
НАТО может пересмотреть численность своего контингента в Афганистане, если радикальное движение "Талибан" выполнит договоренности о сокращении насилия в стране, такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг в интервью норвежской газете VG на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Космос
Молекулярный кислород обнаружен в ближайшем от Земли квазаре
Международная команда ученых при помощи 30-метрового телескопа IRAM и интерферометра NOEMA обнаружила присутствие молекулярного кислорода в квазаре под названием Markarian 231, расположенном в 581 миллионе световых лет от Земли.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы валют на выходные
Банк России опубликовал официальные курсы доллара и евро по отношению к российской официальной валюте на 15 и 16 февраля.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала
В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов.
Происшествия
От старости умерла восьмилетняя девочка на Волыни
От старости умерла 8-летняя девочка в Луцке Волынской области. У ребенка было редкое заболевание детская прогерия.
Происшествия
ФСБ задержала финансировавшего ИГ жителя Подмосковья
Сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, организовавшего сбор денег и перечислившего на нужды террористической организации «Исламское государство»* более 25 млн рублей.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Происшествия
Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о ДТП под Псковом
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту ДТП под Псковом, где погибли восемь граждан Украины.
Политика
Путин согласился сделать день голосования по Конституции выходным
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день и он должен стать выходным.
Здоровье
В Китае зафиксировали рекордный рост смертей от коронавируса
Последний раз наибольшее увеличение числа смертей в сутки было зафиксировано 10 февраля – тогда умерли 103 заболевших.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.