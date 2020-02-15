Экономика

REGNUMREGNUMВ МВФ оценили ход переговоров с Аргентиной

Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с властями Аргентины по долговым обязательствам страны оценил как конструктивные пресс-секретарь МВФ Джерри Райс в ходе брифинга 13 февраля. По словам Райса, переговоры продолжаются.
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Министр экономики Аргентины провел встречу с представителями МВФ

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На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины

На территории Ставропольской краевой психиатрической больницы найдено тело мужчины.
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ВВС США сообщили о взрыве ступени советской ракеты «Циклон-3»

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В НАТО рассказали, при каком условии изменят число войск в Афганистане

НАТО может пересмотреть численность своего контингента в Афганистане, если радикальное движение "Талибан" выполнит договоренности о сокращении насилия в стране, такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг в интервью норвежской газете VG на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Международная команда ученых при помощи 30-метрового телескопа IRAM и интерферометра NOEMA обнаружила присутствие молекулярного кислорода в квазаре под названием Markarian 231, расположенном в 581 миллионе световых лет от Земли.
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ЦБ РФ установил официальные курсы валют на выходные

Банк России опубликовал официальные курсы доллара и евро по отношению к российской официальной валюте на 15 и 16 февраля.
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Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов.
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От старости умерла 8-летняя девочка в Луцке Волынской области. У ребенка было редкое заболевание детская прогерия.
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Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту ДТП под Псковом, где погибли восемь граждан Украины.
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Путин согласился сделать день голосования по Конституции выходным

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день и он должен стать выходным.
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В Китае зафиксировали рекордный рост смертей от коронавируса

Последний раз наибольшее увеличение числа смертей в сутки было зафиксировано 10 февраля – тогда умерли 103 заболевших.
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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
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