Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с властями Аргентины по долговым обязательствам страны оценил как конструктивные пресс-секретарь МВФ Джерри Райс в ходе брифинга 13 февраля. По словам Райса, переговоры продолжаются.

В МВФ оценили ход переговоров с Аргентиной

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