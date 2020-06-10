Экономика
Московский КомсомолецВ МВФ одобрили программу поддержки Украины на $5 миллиардов
Пресс-служба Совета управляющих Международного валютного фонда распространила заявление, в котором говорится об одобрении для Украины новой программы поддержки сроком на 18 месяцев.
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Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
Ранее Федеральный оперативный штаб отчитывался, что в апреле умерли 1145 зараженных COVID-19.
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания вчера в 10:16
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей 10 июня в 06:07
Общество
Фестиваль «Нашествие» перенесли на следующий год
Афиша Daily вчера в 15:14
Общество
В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС вчера в 11:14
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 10 июня в 11:23
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец 10 июня в 14:27
Происшествия
Ефремова вернули под домашний арест после допроса
РБК вчера в 14:00
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС вчера в 14:52
Экономика
Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых
Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Биатлон
Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru вчера в 06:30
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Футбол
Экс-игрок «Енисея» помог двум сербским бездомным
C лета 2018-го по январь 2019 года 27-летний Дугалич выступал за «Енисей», помимо этого играл в России за «Торпедо» из Армавира и «Тосно».
ProstoProSport 00:52
Общество
Как в стране отмечают День России в 2020 году
В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России.
RT на русском 00:30
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал.
Naked Science 10 июня в 04:23
Политика
Американский топ-экономист: «В 2021 году грядет крах доллара»
Предупреждение бывшего главного экономиста Morgan Stanley смотрится особенно ярко на фоне новостей о том, что Федрезерв США не видит скорого восстановления экономики после коронавируса, а также ожидает, что процентные ставки по доллару будут около нуля на протяжении примерно двух лет.
РИА Новости 01:00
Кино
Зак Брафф допустил появление полнометражной версии сериала «Клиника»
Телеканал 360° вчера в 07:46
Кино
В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»
В США покажут российский научно-фантастический фильм «Вратарь галактики» Джаника Файзиева.
Что происходит 09 июня в 13:06
Фигурное катание
Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным.
Ruposters.ru 10 июня в 11:03
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
РИА Новости вчера в 20:50
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
Политика
Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности
Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
REGNUM 10 июня в 00:30
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58