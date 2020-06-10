Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ МВФ одобрили программу поддержки Украины на $5 миллиардов

Пресс-служба Совета управляющих Международного валютного фонда распространила заявление, в котором говорится об одобрении для Украины новой программы поддержки сроком на 18 месяцев.
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МВФ отправил на Украину первый транш в рамках программы stand-by

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Послы G7 приветствовали утверждение МВФ программы поддержки Украины

РИА Новости10 июня в 04:31
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В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
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Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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Общество

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НТВ вчера в 06:11
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Политика

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Национальная служба новостей 10 июня в 06:07
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Афиша Daily вчера в 15:14
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Общество

В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС вчера в 11:14
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади

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Вечерняя Москва 10 июня в 11:23
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Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова

Московский Комсомолец 10 июня в 14:27
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Происшествия

Ефремова вернули под домашний арест после допроса

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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
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Общество

В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры

Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС вчера в 14:52
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Экономика

Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых

Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:49
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Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
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Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Футбол

Экс-игрок «Енисея» помог двум сербским бездомным

C лета 2018-го по январь 2019 года 27-летний Дугалич выступал за «Енисей», помимо этого играл в России за «Торпедо» из Армавира и «Тосно».
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Как в стране отмечают День России в 2020 году

В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России.
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Космос

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Запуск ракеты Facon 9 со спутниками Starlink версии 1.0 осуществят со стартового комплекса Space Launch Complex 40, расположенного на мысе Канаверал.
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Американский топ-экономист: «В 2021 году грядет крах доллара»

Предупреждение бывшего главного экономиста Morgan Stanley смотрится особенно ярко на фоне новостей о том, что Федрезерв США не видит скорого восстановления экономики после коронавируса, а также ожидает, что процентные ставки по доллару будут около нуля на протяжении примерно двух лет.
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В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»

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Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности

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В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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