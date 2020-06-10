Пресс-служба Совета управляющих Международного валютного фонда распространила заявление, в котором говорится об одобрении для Украины новой программы поддержки сроком на 18 месяцев.

В МВФ одобрили программу поддержки Украины на $5 миллиардов

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