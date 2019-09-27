Экономика
RT на русскомВ МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией
Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине. Ключевые замечания опубликованы на сайте МВФ. В организации подчеркнули, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто.
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с чего всё началось
Согласно отчёту миссии МВФ, помимо взяточничества рост сдерживают слабая бизнес-среда с недочётами в правовой базе и значительная часть экономики, где доминируют неэффективные госпредприятия или олигархи, что мешает конкуренции и наносит вред инвестиционному климату.News.ru02:30
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Футбол
Каррера: «Рассматриваю все предложения, но все зависит от руководства»
Позже тренер заявил, что у него были предложения от иранских клубов, но он ответил отказом, поскольку сейчас не рассматривает вариант с переездом в эту страну.
ProstoProSport 06:58
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Общество
Жест «ОК» включен в список символов ненависти и расового превосходства
Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 25 сентября в 15:23
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Кино
Disney и Sony примирились ради еще одного фильма о Человеке-пауке
Компания Disney и Sony договорились снять третий фильм о Человеке-пауке в рамках киновселенной Marvel.
Lenta.ru 11:45
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль вчера в 13:18
Автоспорт
Квят: вероятно, проблема была с топливной системой
Вероятно, проблема была с топливной системой.
Чемпионат 11:40
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Экономика
Медведев поставил цель повысить долю малого бизнеса до 50%
Российский малый бизнес в будущем может обеспечить работой половину населения страны.
ТВ Центр 07:44
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 25 сентября в 00:11
Экономика
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики
Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.
Российская газета 25 сентября в 10:42
Происшествия
Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Политика
The Wall Street Journal (США): Путину выгоден разговор президентов о европейской политике в отношении Украины (The Wall Street Journal)
Телефонный разговор между президентом Трампом и президентом Украины может поставить под угрозу ту поддержку, которую Западная Европа оказывает Киеву, и он явно на руку российскому президенту Владимиру Путину.
ИноСМИ 09:31
Единоборства
Чемпион мира по борьбе Дейк бросил вызов Нурмагомедову
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг американец Кайл Дейк выразил желание сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 03:07
Кино
Премьера недели. «К звездам»
Все фильмы о космосе метафоричны, все тянут к Земле, но «К звездам» — это зашифрованная сказка о том, как через тернии приходишь к самому себе.
Югополис 11:23
Происшествия
Силовики потеряли пулемет в Ингушетии
Рамблер 09:18
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Футбол
Новое детище Галицкого. Владелец «Краснодара» задумал большие перемены
После избрания Виталия Мутко президентом РФС в 2015 году руководителем комитета детско-юношеского футбола стал депутат Игорь Лебедев.
Спорт-Экспресс 08:45
Политика
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
РЕН ТВ 25 сентября в 20:53
Гаджеты
Xiaomi презентовала Mi Mix Alpha с экраном на весь смартфон
Китайская компания Xiaomi провела презентацию нового смартфона, особенностью которого является наличие экрана со всех сторон.
В городе R вчера в 01:47
Общество
В Петербурге родилась Россия Русских
Газета.Ru 09:25