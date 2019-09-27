Экономика

RT на русскомRT на русскомВ МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией

Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине. Ключевые замечания опубликованы на сайте МВФ. В организации подчеркнули, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК27 сентября в 02:25

Подробнее о событии

Почему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине

RT на русском27 сентября в 18:03

МВФ назвал помехи для роста экономики Украины

Российская газета27 сентября в 02:28

МВФ раскритиковал экономику Украины

Московский Комсомолец27 сентября в 02:46

В МВФ рассказали о проблемах украинской экономики

Известия27 сентября в 02:46

Из-за коррупции и олигархов Украина скатилась в 90-е

Комсомольская правда27 сентября в 10:50

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

РБК27 сентября в 02:25

МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

ТАСС27 сентября в 02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Единоборства

Мусаси победил Мачиду в главном бою Bellator 228

Sport24.ru 01:30
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия вчера в 13:34
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Общество

Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Политика

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что президент США Дональд Трамп, не пытался решить конфликт на Ближнем Востоке, а развязал кибервойну.
Коммерсантъ 00:57
Политика

Украина планирует запустить автобусы на границу с Крымом

Напомним, что в июле из Крыма до границы с Украины запустили первый официальный маршрут.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Политика

В Австрии начались досрочные парламентские выборы

В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18
Театры

Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика

Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
Экономика

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК вчера в 06:22
Футбол

Игра по чужим правилам. WADA вновь раскручивает допинговый скандал

Как потенциально возможный результат очередного раунда скандала рассматривается самый широкий спектр мер: от приостановления статуса РУСАДА до блокирования участия российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, по крайней мере, под национальным флагом.
РИА Новости 27 сентября в 01:00
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Космос

10 самых убыточных космических миссий в истории

Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Космос

Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год

Известия вчера в 20:28
Футбол

Форвард «Баварии» Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

В субботу состоялся матч 6-го тура чемпионата Германии «Падерборн» — «Бавария».
Sport24.ru 00:51
Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Sport24.ru вчера в 16:51
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС вчера в 11:25
Армия и оружие

В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»

Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Армия и оружие

Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица

РИА Новости вчера в 20:23
Финансы

S&P спрогнозировало курс доллара на Украине на три года

Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.
REGNUM 01:02
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Политика

МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана

Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру вчера в 12:18
Происшествия

Пропавшее в Атлантике судно с гражданами Украины на борту затонуло

REGNUM вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное