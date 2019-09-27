Экономика
RT на русскомВ МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией
Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине. Ключевые замечания опубликованы на сайте МВФ. В организации подчеркнули, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.РБК27 сентября в 02:25
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Мусаси победил Мачиду в главном бою Bellator 228
Sport24.ru 01:30
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
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Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия вчера в 13:34
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
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Общество
Названы последствия извинений по требованию Кадырова
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что президент США Дональд Трамп, не пытался решить конфликт на Ближнем Востоке, а развязал кибервойну.
Коммерсантъ 00:57
Политика
Украина планирует запустить автобусы на границу с Крымом
Напомним, что в июле из Крыма до границы с Украины запустили первый официальный маршрут.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Политика
В Австрии начались досрочные парламентские выборы
В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика
Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон
Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК вчера в 06:22
Футбол
Игра по чужим правилам. WADA вновь раскручивает допинговый скандал
Как потенциально возможный результат очередного раунда скандала рассматривается самый широкий спектр мер: от приостановления статуса РУСАДА до блокирования участия российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, по крайней мере, под национальным флагом.
РИА Новости 27 сентября в 01:00
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Космос
10 самых убыточных космических миссий в истории
Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Космос
Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год
Известия вчера в 20:28
Футбол
Форвард «Баварии» Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги
В субботу состоялся матч 6-го тура чемпионата Германии «Падерборн» — «Бавария».
Sport24.ru 00:51
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru вчера в 16:51
Происшествия
В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Армия и оружие
Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
РИА Новости вчера в 20:23
Финансы
S&P спрогнозировало курс доллара на Украине на три года
Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.
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Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Политика
МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру вчера в 12:18
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с гражданами Украины на борту затонуло
REGNUM вчера в 16:45