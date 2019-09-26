Экономика

RT на русскомRT на русскомВ МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией

Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине. Ключевые замечания опубликованы на сайте МВФ. В организации подчеркнули, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
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Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

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В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
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На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
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Погода в регионе изменится в середине недели. Подошедший к Приморью атмосферный фронт вызовет осадки.
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В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
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Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

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Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
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Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
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Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
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