Экономика

RT на русскомRT на русскомВ МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией

Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине. Ключевые замечания опубликованы на сайте МВФ. В организации подчеркнули, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК27 сентября в 02:25

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МВФ назвал помехи для роста экономики Украины

Российская газета27 сентября в 02:28

Из-за коррупции и олигархов Украина скатилась в 90-е

Комсомольская правда27 сентября в 10:50

МВФ раскритиковал экономику Украины

Московский Комсомолец27 сентября в 02:46

В МВФ рассказали о проблемах украинской экономики

Известия27 сентября в 02:46

Почему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине

RT на русском27 сентября в 18:03

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

РБК27 сентября в 02:25

МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

ТАСС27 сентября в 02:12
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:27, Вашингтон
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
Общество

Жертвами сильных ливней на севере Индии стали более 70 человек

REGNUM 02:00
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости 27 сентября в 18:53
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
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В Bellator состоялся самый быстрый нокаут в истории

Российская газета 00:51
Футбол

Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении

На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.
ИА Городские вести. Волгоград 27 сентября в 04:21
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 27 сентября в 11:23
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Политика

Самолёт президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке

Частный самолёт, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
RT на русском 02:19
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Армия и оружие

«Калашников» разместил ролик «экстремальных тестов» автомата АК-74М

Концерном "Калашников" во всемирной паутине размещен ролик "экстремального испытания" автомата АК-74М.
В городе R 00:52
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Космос

В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду

В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 27 сентября в 13:16
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Кино

Суд в Москве отказался рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

News.ru 26 сентября в 05:26
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Петербургский дневник вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

Газета.Ru вчера в 15:45
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Энергетика

«Газпром нефть» собирается превращать природный газ в алмазы

Кроме искусственных драгоценностей, рассматривается получение из природного газа твердых синтетических углеводородов, структурированного углерода, теплоизоляционных материалов и водорода.
Политическая Экспертиза вчера в 11:05
Политика

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

Алтайский насильник-следователь Александр Сатлаев задержан на Кипре

Вести Алтай 27 сентября в 04:40
Армия и оружие

Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица

РИА Новости вчера в 20:23
Политика

Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон

ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.
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Общество

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Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
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