с чего всё началось

Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине. Ключевые замечания опубликованы на сайте МВФ. В организации подчеркнули, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто.

В МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией

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