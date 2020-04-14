Вашингтон, 15 апреля 2020, 15:05 — REGNUM Пандемия нового коронавируса обернётся спадом мировой экономики, глубже которого не было со времён Великой депрессии. Замдиректора департамента исследований МВФ Джан Мария Милези-Ферретти заявила о беспрецедентном потрясении, передаёт Euronews.

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