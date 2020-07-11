Финансы

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВ МВФ предсказали обновление рекорда мирового госдолга в 2020 году

Совокупный госдолг всех стран в текущем году достигнет рекордно высокого уровня — 101,5 процента мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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Подробнее о событии

Мировая экономика погрязла в рекордных долгах

Lenta.ruвчера в 21:08

Совокупный госдолг всех стран в 2020 году превысит мировой ВВП

Компаниявчера в 11:16

МВФ: мировой госдолг в 2020 году обновит рекорд, как и после Второй мировой

ПРАЙМвчера в 08:47

В МВФ предсказали обновление рекорда мирового госдолга в 2020 году

Вечерняя Москвавчера в 09:19

МВФ: общий госдолг всех стран превысит мировой ВВП в 2020 году

Коммерсантъвчера в 08:57

МВФ: глобальный госдолг в текущем году превысит 100 процентов мирового ВВП. Это больше, чем после Второй мировой войны

Интересантвчера в 08:50

В МВФ спрогнозировали рекордный уровень мирового госдолга в 2020 году

Известиявчера в 09:26
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Известия 00:47
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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
236
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
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Политика

Эрдоган определил дату начала богослужений в соборе Святой Софии

Турецкий президент отметил, что вход в мечеть станет бесплатным, потому что собор Святой Софии лишается статуса музея.
NewInform вчера в 22:33
Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

РБК 00:29
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Армия и оружие

СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки

"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 01:03
Общество

Власти Калифорнии из-за коронавируса освободят ещё до 8000 заключённых

Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Калифорния (CDCR) намерен к концу августа освободить еще до 8000 заключённых в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Аргументы и Факты 01:24
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Шоу-бизнес

Водонаева одобрила роман Карпович и Прилучного

Экспресс газета 01:19
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
8
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
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Спорт

Состоялся релиз Sword Art Online: Alicization Lycoris

Srnsk вчера в 14:24
Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com вчера в 04:14
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Спорт

Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция).
Sport24.ru вчера в 20:03
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
5,1K
Здоровье

В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com вчера в 07:44
98
Футбол

«Уфа» начала подготовку к «Локомотиву»

Игроки «Уфы» начали подготовку к матчу 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива».
Спорт-Экспресс 01:09
Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета вчера в 08:57
19
Политика

Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала

Городовой 09 июля в 14:42
2,5K
Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс вчера в 11:31
18
Общество

Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева

Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева.
Online47.ru вчера в 19:59
1
Хоккей

Чемпионат НХЛ возобновится 1 августа

Сезон НХЛ заморозили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции 13 марта 2020 года.
iReactor вчера в 23:57
Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

РИА Новости вчера в 05:25
15
Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
2
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ вчера в 11:25
215
Происшествия

Михаил Ефремов отказался от вины за гибель водителя в пьяном ДТП

Нижегородская Правда 09 июля в 10:29
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия вчера в 06:18
19
Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
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Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

На своей странице в Instagram медик рассказал, что бездумное употребление антибиотиков грозит страшными последствиями, а именно – риском развития бактериальных осложнений.
Известия 00:13
1
Футбол

УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве

Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что УЕФА утвердил дату и место проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с участием чемпионов Украины.
Советский спорт вчера в 14:59
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