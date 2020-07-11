Совокупный госдолг всех стран в текущем году достигнет рекордно высокого уровня — 101,5 процента мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

В МВФ предсказали обновление рекорда мирового госдолга в 2020 году

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