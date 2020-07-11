Финансы
Вечерняя МоскваВ МВФ предсказали обновление рекорда мирового госдолга в 2020 году
Совокупный госдолг всех стран в текущем году достигнет рекордно высокого уровня — 101,5 процента мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Политика
Эрдоган определил дату начала богослужений в соборе Святой Софии
Турецкий президент отметил, что вход в мечеть станет бесплатным, потому что собор Святой Софии лишается статуса музея.
NewInform вчера в 22:33
Армия и оружие
СЦКК зафиксировал один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ за сутки
"За 10 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 01:03
Общество
Власти Калифорнии из-за коронавируса освободят ещё до 8000 заключённых
Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Калифорния (CDCR) намерен к концу августа освободить еще до 8000 заключённых в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Аргументы и Факты 01:24
Шоу-бизнес
Водонаева одобрила роман Карпович и Прилучного
Экспресс газета 01:19
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Спорт
Состоялся релиз Sword Art Online: Alicization Lycoris
Srnsk вчера в 14:24
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com вчера в 04:14
Спорт
Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет
Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция).
Sport24.ru вчера в 20:03
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса
С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com вчера в 07:44
Футбол
«Уфа» начала подготовку к «Локомотиву»
Игроки «Уфы» начали подготовку к матчу 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива».
Спорт-Экспресс 01:09
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета вчера в 08:57
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Городовой 09 июля в 14:42
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс вчера в 11:31
Общество
Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева
Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева.
Online47.ru вчера в 19:59
Хоккей
Чемпионат НХЛ возобновится 1 августа
Сезон НХЛ заморозили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции 13 марта 2020 года.
iReactor вчера в 23:57
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
РИА Новости вчера в 05:25
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ вчера в 11:25
Происшествия
Михаил Ефремов отказался от вины за гибель водителя в пьяном ДТП
Нижегородская Правда 09 июля в 10:29
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Известия вчера в 06:18
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которую в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
На своей странице в Instagram медик рассказал, что бездумное употребление антибиотиков грозит страшными последствиями, а именно – риском развития бактериальных осложнений.
Известия 00:13
Футбол
УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве
Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что УЕФА утвердил дату и место проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с участием чемпионов Украины.
Советский спорт вчера в 14:59