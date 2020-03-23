с чего всё началось

«Экономическое воздействие будет и будет серьезным», — добавила она.

В МВФ предупредили о глобальной рецессии

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