с чего всё началось

Мировую экономику в 2020 году ждёт рецессия, как при глобальном кризисе или даже хуже. Об этом заявила 23 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Прогноз глобального роста на 2020 год негативный.

В МВФ предупредили о сильнейшей рецессии мировой экономики

Общество В Бишкеке вводится комендантский час Комендант столицы Киргизии, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев объявил о введении в Бишкеке комендантского часа.

Наука Возрастную дегенерацию сетчатки связали с белком зубной эмали Ослабление зрения и слепота у пожилых чаще всего связаны с возрастным разрушением сетчатки (макулодистрофией), которая обычно вызывается нарушениями кровоснабжения.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Энергетика Нефть марки Brent дорожает более чем на 5% Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Технологии Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.

Здоровье В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.

Происшествия В Калужской области выявлен второй случай коронавируса Калуга, 24 марта 2020, 12:20 — REGNUM Второй случай заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердился в Калужской области, написал 24 марта на странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.

Авто Volkswagen останавливает производство в России "В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Происшествия Жительница Аши обвинила таксиста в изнасиловании после ссоры Пресс-центр региональной прокуратуры сообщает, что ночью у развлекательного заведения между обвиняемой и водителем такси произошел конфликт, после которого женщина сообщила в полицию о якобы совершенном в отношении нее покушении на изнасилование.

Происшествия В России пресекли деятельность группы хакеров В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.

Политика Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.

Общество В гидрометцентре рассказали о погоде летом Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.