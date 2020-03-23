Коронавирус

News.ruNews.ruВ МВФ предупредили о сильнейшей рецессии мировой экономики

Мировую экономику в 2020 году ждёт рецессия, как при глобальном кризисе или даже хуже. Об этом заявила 23 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Прогноз глобального роста на 2020 год негативный.
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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъвчера в 13:58

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МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:18

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБКвчера в 15:24

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

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МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъвчера в 13:58

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:35

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новостивчера в 13:30
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У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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В Бишкеке вводится комендантский час

Комендант столицы Киргизии, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев объявил о введении в Бишкеке комендантского часа.
ТАСС 04:55
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ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

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Газета.Ru 05:13
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Русская жена Луиса Адриано рассказала об угрозах из-за цвета кожи мужа

Российская жена форварда "Палмейраса" Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что получала угрозы в социальных сетях из-за цвета кожи своего мужа.
РИА Новости 04:15
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru вчера в 08:10
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Возрастную дегенерацию сетчатки связали с белком зубной эмали

Ослабление зрения и слепота у пожилых чаще всего связаны с возрастным разрушением сетчатки (макулодистрофией), которая обычно вызывается нарушениями кровоснабжения.
Naked Science 03:51
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Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС 00:53
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Общество

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
Технологии

Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО

Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
РБК 03:10
Здоровье

В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом

Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.
REGNUM 05:32
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Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

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В Калужской области выявлен второй случай коронавируса

Калуга, 24 марта 2020, 12:20 — REGNUM Второй случай заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердился в Калужской области, написал 24 марта на странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.
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Volkswagen останавливает производство в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
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«Волк с Уолл-стрит» стал фильмом с наибольшим количеством ругательств

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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Жительница Аши обвинила таксиста в изнасиловании после ссоры

Пресс-центр региональной прокуратуры сообщает, что ночью у развлекательного заведения между обвиняемой и водителем такси произошел конфликт, после которого женщина сообщила в полицию о якобы совершенном в отношении нее покушении на изнасилование.
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Общество

Где в Кузбассе и России самые высокие зарплаты: составлен рейтинг

Специалисты по кадрам определили, где в России и Кузбассе самые высокие средние зарплаты.
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Наука

Самый ранний предок многих современных животных был найден в Австралии

Результаты исследований представлены в PNAS.Эти следы окаменелостей, называемые гельминтоидихнитами, относятся к эдиакарскому периоду (около 551–560 миллионов лет ), и предположительно являются наследием древней двухсторонней формы жизни.
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В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
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Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
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В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
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В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян

Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
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Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
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