Коронавирус
News.ruВ МВФ предупредили о сильнейшей рецессии мировой экономики
Мировую экономику в 2020 году ждёт рецессия, как при глобальном кризисе или даже хуже. Об этом заявила 23 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Прогноз глобального роста на 2020 год негативный.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъвчера в 13:58
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Результаты исследований представлены в PNAS.Эти следы окаменелостей, называемые гельминтоидихнитами, относятся к эдиакарскому периоду (около 551–560 миллионов лет ), и предположительно являются наследием древней двухсторонней формы жизни.
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