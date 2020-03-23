Коронавирус
Pravda.RuВ МВФ предупредили о рецессии мировой экономики
Георгиевой перспективы глобального роста в 2020-м году были оценены как отрицательные. Она подчеркнула, что рецессия может быть такой же, как в период мирового финансового кризиса, случившегося в 2009 году, и даже хуже.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъвчера в 13:58
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