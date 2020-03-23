Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuВ МВФ предупредили о рецессии мировой экономики

Георгиевой перспективы глобального роста в 2020-м году были оценены как отрицательные. Она подчеркнула, что рецессия может быть такой же, как в период мирового финансового кризиса, случившегося в 2009 году, и даже хуже.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъвчера в 13:58

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Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ТАССвчера в 13:48

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБКвчера в 15:24

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъвчера в 13:58

МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:18

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:35

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новостивчера в 13:30

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22
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Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
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Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
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В Мичуринске двое школьников погибли от удара током

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ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса

Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.
Remedium.ru 09:44
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Порносайт Pornhub на фоне распространения коронавируса сделал премиум-доступ бесплатным для всех желающих.
Известия 05:04
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
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Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Здоровье

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
ТАСС 06:02
Авто

Появились первые изображения нового Renault Sandero

Популярный бюджетный хэтчбек Renault Sandero ждет обновление – прототипы модели нового поколения активно тестируют в Европе.
Автоновости дня 09:05
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:55
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
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Гаджеты

Apple поднимает цены на свои гаджеты

Источники подтверждают, что компания Apple начала повышать цены на различные продукты.
Piter.tv 03:26
Хоккей

Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах

Руководство Национальной хоккейной лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает пресс-служба лиги.
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Кино

В «Мире дикого запада» появился дракон из «Игры престолов»

В новом эпизоде научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" было замечено существо, знакомое поклонникам другого популярного многосерийного проекта - "Игра престолов" Речь идет о драконе Дрогоне.
Kinonews.ru вчера в 10:06
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета 08:11
Общество

Сбербанк отказался ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных средств в своих банкоматах после соответствующей рекомендации Центробанка.
Компания 09:06
Общество

Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье

Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.
News.ru 07:18
Экономика

Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что наблюдаемый сегодня экономический кризис был вызвал пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен.
Московский Комсомолец 06:27
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке дал совет Путину по борьбе с коронавирусом

В России, по последним данным, число зараженных коронавирусом увеличилось до 495 человек.
Lenta.ru 10:19
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi K30 Pro

Piter.tv 09:07
Армия и оружие

Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии

Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС вчера в 14:41
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Происшествия

Появилось видео задержания похитительницы новорожденного в Йошкар-Оле

Напомним, что ранее появилось видео оперативной съемки в квартире похитительницы новорожденной в Йошкар-Оле.
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Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
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Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
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