с чего всё началось

Георгиевой перспективы глобального роста в 2020-м году были оценены как отрицательные. Она подчеркнула, что рецессия может быть такой же, как в период мирового финансового кризиса, случившегося в 2009 году, и даже хуже.

В МВФ предупредили о рецессии мировой экономики

Общество ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.

Общество Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.

Авто Появились первые изображения нового Renault Sandero Популярный бюджетный хэтчбек Renault Sandero ждет обновление – прототипы модели нового поколения активно тестируют в Европе.

Общество В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.

Общество Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.

Армия и оружие Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).