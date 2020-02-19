При частичном же реформировании Украина получит рост на четыре процента ежегодно, однако за 20 лет Польшу так и не догонит.

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