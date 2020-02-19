Экономика
REGNUMВ МВФ рассказали Украине как догнать Польшу
При частичном же реформировании Украина получит рост на четыре процента ежегодно, однако за 20 лет Польшу так и не догонит.
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Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Политика
Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
Общество
Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию
"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Космос
Нейронная сеть обнаружила более десяти опасных для Земли астероидов
Общество
Сагаалган в Забайкалье даст забайкальцам 4 нерабочих дня
Четыре выходных нерабочих дня будет в Забайкальском крае с 22-го по 25 февраля – на один день больше, чем в других регионах России – из-за объявленного нерабочим днём праздника Белого месяца Сагаалгана, Нового года у буддистов, сообщается 18 февраля на официальном портале региона.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Политика
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
Происшествия
В Магадане самолет совершил жесткую посадку сразу после взлета
В Магадане самолет Ан-2 после взлета начал терять высоту, после чего совершил жесткую посадку, ударившись об землю, сообщает издание MagadanMedia.
Биатлон
Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год
Сын пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает.
Политика
Пекин прокомментировал ограничение на въезд китайцев в Россию
Запрет, введенный Россией на въезд в страну китайских граждан, является временной мерой, обусловленной национальными интересами державы.
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Здоровье
В кузбасских школах продлили карантин
Напомним, частично закрываться на карантин школы региона начали ещё в начале февраля, с 10 февраля полностью перешли на дистанционное обучение школьники Кемерова, Белова, Мысков и Краснобродского, с 13 февраля к ним присоединились школьники Новокузнецка.
Авто
Lada Granta получила более мощный двигатель
Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Кино
Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесли законопроект о разморозке индексации пенсий работающих пенсионеров, которая действует с 2016 года.
Игры
Sony отменила поездку на PAX East из-за коронавируса
Sony за неделю до проведения PAX East объявила, что не приедет на выставку, где должна была впервые дать обычным игрокам попробовать The Last of Us: Part II.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Авто
Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Представитель Минпромторга подтвердил эту информацию РБК. Программа льготного автокредитования была запущена в начале прошлого года.
Армия и оружие
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Экономика
ФАС предложила ввести электронные аукционы на право добычи рыбы
Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает ввести электронные аукционы на вылов рыбы взамен исторического принципа распределения квот, сообщили ТАСС в Росрыболовстве.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Политика
Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Экономика
В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 15%
В России предложили снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 15%.