При частичном же реформировании Украина получит рост на четыре процента ежегодно, однако за 20 лет Польшу так и не догонит.

В МВФ рассказали Украине как догнать Польшу

Происшествия В Германии в кальянных застрелили восемь человек Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.

Происшествия В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.

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Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера Канада начала процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором запросила Россия в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

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Футбол Венгер предложил изменить правило определения офсайда Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.