Экономика

REGNUMREGNUMВ МВФ рассказали Украине как догнать Польшу

2 фото
При частичном же реформировании Украина получит рост на четыре процента ежегодно, однако за 20 лет Польшу так и не догонит.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В МВФ рассказали Украине как догнать Польшу

REGNUM19:26

Представитель МВФ объяснил, при каком условии Украина достигнет уровня Польши

ФАН20:12

МВФ: Украина теряет трудоспособное население

ИА Новороссия15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
РБК 18:14
Культура

41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат

41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
Znak.com 08:02
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU 03:08
Происшествия

Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе

РИА Новости 20:18
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом

Политическая Экспертиза вчера в 05:34
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Фигурное катание

Сотникова рассказала о своем состоянии после операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила о своем состоянии после операционного вмешательства.
ФАН вчера в 17:53
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК 21:00
Авто

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Представитель Минпромторга подтвердил эту информацию РБК. Программа льготного автокредитования была запущена в начале прошлого года.
РБК 15:18
Происшествия

Расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

Убийца 18-летней девушки, который в октябре прошлого года расчленил ее труп, приговорен к 14 годам колонии особого режима.
Московский Комсомолец Чита 03:26
Происшествия

Сахалинский фермер обманом получил субсидию на 49 миллионов рублей

Сахалинец крупно смошенничал при оформлении документов на получение сельскохозяйственной субсидии — он незаконно заработал около 49 миллионов рублей.
РИА Сахалин-Курилы 20:19
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канада начала процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором запросила Россия в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 05:40
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Газета.Ru 12:15
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес

Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию

Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Вокруг ТВ 05:31
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 09:26
Общество

Гражданам Китая из-за коронавируса закрыли въезд в Россию

Как пояснили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, запрет на въезд коснётся как граждан КНР, приезжающих в РФ с целью работы, так и на учёбу и на отдых.
REGNUM 00:19
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ 07:57
Футбол

«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Вести.Ru 16:57
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Футбол

Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Чемпионат 03:32
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.
РБК 21:00
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»

Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Kazanfirst.ru 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Международный валютный фонд
Специализированное учреждение Организации объединённых наций с главным офисом в городе Вашингтон, США. 189 стран являются членами МВФ, в его структурах работают 2500 человек из 133 государств мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное