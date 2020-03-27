Коронавирус
Evo-rus.comВ МВФ сообщили о начале рецессии мировой экономики
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Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 вчера в 12:45
с чего всё началось
«Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — сообщила журналистам глава МВФ.Компаниявчера в 12:59
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда: Мировая экономика вошла в рецессию
Эхо Москвывчера в 23:03
«Последствия мы будем разгребать еще несколько лет». Эксперт о рецессии, которой не избежать
ФедералПресс24 марта в 22:03
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
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Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города
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Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Происшествия
У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд
Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Происшествия
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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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В Оренбурге от коронавируса умер мужчина
В Оренбурге умер мужчина, заболевший коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.
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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
Замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал, что каждый из центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.
Музыка
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В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
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Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
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Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
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Здоровье
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Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.