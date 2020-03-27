Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comВ МВФ сообщили о начале рецессии мировой экономики

В МВФ сообщили о начале рецессии мировой экономики.
Читать в источнике
Комментировать47
Кристалина Георгиева
Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 вчера в 12:45
с чего всё началось
«Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — сообщила
 журналистам глава МВФ.
Компаниявчера в 12:59

Подробнее о событии

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию

ТАССвчера в 11:27

В МВФ объявили о рецессии мировой экономики

Известиявчера в 13:26

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

РБКвчера в 12:18

В МВФ заявили о начале рецессии в мировой экономике

Газета.Ruвчера в 11:36

Директор-распорядитель Международного валютного фонда: Мировая экономика вошла в рецессию

Эхо Москвывчера в 23:03

МВФ: Мировая экономика погрузилась в рецессию

Взгляд.рувчера в 11:23

«Последствия мы будем разгребать еще несколько лет». Эксперт о рецессии, которой не избежать

ФедералПресс24 марта в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:02, Ашберн

МВФ: «Мы вошли в рецессию даже хуже, чем во время кризиса 2009 года»

КП - Беларусьвчера в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
ТИА вчера в 02:24
Шоу-бизнес

Давид Манукян посвятил песню Ольге Бузовой и снял ее в клипе «Малая»

В конце декабря Ольга Бузова представила новогодний клип на сингл «Мандаринка», в котором впервые показала страстный поцелуй с Давидом Манукяном.
StarHit.ru вчера в 16:00
Здоровье

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Общество

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Ведомости 07:47
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Общество

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Правительство компенсирует затраты Росавиации на возврат россиян домой

Правительство России компенсирует затраты Росавиации на возрват граждан России и стран СНГ, а также представителей Абхазии и Южной Осетии, въезжающих на территорию РФ с целью в дальнейшем уехать в свои страны.
РЕН ТВ 10:54
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Происшествия

У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Вести.Ru 11:26
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

МедиаПоток вчера в 06:31
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РИА Новости 02:31
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Происшествия

В Оренбурге от коронавируса умер мужчина

В Оренбурге умер мужчина, заболевший коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.
FlashNord 04:39
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал, что каждый из центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.
Известия 06:03
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Музыка

«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам

В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Ридус 06:13
Шоу-бизнес

Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Российская газета 07:52
Общество

Лукашенко считает хоккей лучшим антивирусным средством

ТАСС 10:37
Музыка

Little Big сняли «карантинную» версию клипа на песню «I’m ok»

78.ru 26 марта в 03:34
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное