с чего всё началось

Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.

В МВФ сообщили о начале рецессии мировой экономики.

В МВФ сообщили о начале рецессии мировой экономики

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Общество Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.

Общество Россия закроет границу с Белоруссией Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество Правительство компенсирует затраты Росавиации на возврат россиян домой Правительство России компенсирует затраты Росавиации на возрват граждан России и стран СНГ, а также представителей Абхазии и Южной Осетии, въезжающих на территорию РФ с целью в дальнейшем уехать в свои страны.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Политика Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Путешествия Сочинские отели начали выселять туристов Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.

Общество В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров Замминистра обороны России Тимур Иванов рассказал, что каждый из центров будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Шоу-бизнес Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.