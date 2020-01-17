Экономика
REGNUMВ МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса
Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
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Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
Независимая газетавчера в 10:15
В МВФ рассказали о росте неравенства в доходах перед финансовым кризисом
Аргументы и Фактывчера в 11:39
Все как в начале XX века: в Вашингтоне предрекли новую Великую депрессию
Новостной фронтвчера в 10:40
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли три человека
Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Общество
Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
Футбол
Украинского футболиста выгнали из команды за посещение Петербурга
Футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области, выступающий во второй по силе украинской лиге, в одностороннем порядке расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским за посещение Петербурга.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Теннис
Рублев стал финалистом турнира в Аделаиде
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Технологии
Новый офис Intel открылся в Нижнем Новгороде
Центр исследований и разработок мировой компании Intel открылся в Нижнем Новгороде в пятницу, 17 января.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые оставят без Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Происшествия
Названа причина возгорания самолета в российском аэропорту
Названа предварительная причина возгорания самолета Airbus 320 авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Гаджеты
Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше
Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Происшествия
Десятилетняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".