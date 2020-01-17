Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.

В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса

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