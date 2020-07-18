Экономика

ТАССТАССВ МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%

Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении.
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В МВФ прогнозируют сокращение экономики США в 2020 году

ГЛАС.RU02:50

В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%

ТАССвчера в 12:11

МВФ прогнозирует сокращение экономики США в 2020 году

ИА Красная Весна00:31

МВФ: экономика США сократится в этом году на 6,6%

Московский Комсомолецвчера в 18:35

В МВФ опубликовали прогноз о спаде экономики США в этом году

REGNUMвчера в 17:38

МВФ спрогнозировал спад экономики США на фоне коронавируса

Экономика сегодня02:24

Дмитрий Лекух: МВФ стал инструментом всеукраинского суицида

ИА Новороссия16 июля в 10:13
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Политика

Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота

Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24»
МИР 24 вчера в 15:58
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Армия и оружие

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

Lenta.ru 02:42
Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
1
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля

За сутки в Москве умерли 14 человек с коронавирусом, общее число жертв инфекции в столице выросло до 4285 Темпы спада российской экономики в июне замедлились по сравнению с активной фазой карантинных мер: если в апреле ВВП сократился на 12%, то в июне сокращение составило 6,4%.
РБК 02:38
1
Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Известия 01:53
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,2K
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Общество

В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 01:06
2,1K
Происшествия

В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
2,3K
Политика

Депутат Рады назвал способ спасти Украину

Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
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Политика

Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:39
19
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru вчера в 17:45
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Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
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Футбол

Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб

Невские Новости вчера в 18:18
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Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
1
Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
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Общество

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 247 человек

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 247 человек. Всего в ХМАО 13 741человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:20
284
Культура

Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая

РИА Новости вчера в 23:31
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Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Футбол

«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM вчера в 15:05
Здоровье

Бразилия призывает исключить гидроксихлорохин при борьбе с COVID-19

Бразильское общество инфектологии обратилось с призывом исключить гидроксихлорохин из числа препаратов, используемых при борьбе с новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 00:26
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:36
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Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 16 июля в 15:55
196
Здоровье

Врач призвал сделать прививки от гриппа обязательными из-за пандемии

В тель-авивской больнице Ихилов призвали сделать прививки от сезонного гриппа обязательными для всех.
Газета.Ru 02:50
459
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
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