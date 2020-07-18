Экономика
ТАССВ МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%
Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении.
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Общество
В МЧС предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах
Уральский меридиан 07:05
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что под Горловкой в Донбассе обнаружено тело третьего украинского военного, погибшего несколько дней назад, сейчас решается вопрос о его передаче на подконтрольную Киеву территорию.
РИА Новости 09:03
Общество
Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.
RT на русском 10:04
Армия и оружие
Представитель Минобороны Азербайджана угрожает ракетой Армянской АЭС
В Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения высокоточного ракетного удара по армянской атомной электростанции.
Евразия Daily 16 июля в 10:54
Общество
Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 09:45
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Армия и оружие
Минобороны проинформировало иностранных партнеров о целях внезапной проверки войск
"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин, отвечая на вопросы журналистов.
ТАСС 10:07
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Гаджеты
Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно
Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку.
Astera 05:38
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии
Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
Футбол
«Спартак» озвучил цену за Жиго для потенциальных покупателей
«Спартак» установил цену на защитника Самюэля Жиго не менее 20 млн евро для потенциальных покупателей.
Metaratings 09:25
Футбол
ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Футбол
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»
Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Алексей Панин мог разрушить брак Гарика Харламова и Кристины Асмус
Актер Алексей Панин может быть причастен к краху брака юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Телепрограмма 04:57
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Наука
В НГУ нашли новый способ лечения последствий коронавируса SARS CoV-2
Исследователи из Новосибирского государственного университета прибегли к помощи фотодинамической терапии, которая обычно используется в России для лечения ряда форм злокачественных новообразований.
iReactor вчера в 06:11
Общество
Осужденная Караулова вышла замуж за своего адвоката Елисеева
Караулова в 2015 году активно общалась с террористом ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) и попыталась сбежать в Сирию, но отец нашел ее в Турции и вернул домой.
Слово и Дело 09:28
Общество
Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики
Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.
Игромания.ру вчера в 11:36
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры "Мстителей".
Piter.tv 07:25
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Космос
«Роскосмос» создаст конкурента Starlink и OneWeb
Проект, который создаётся как конкурент зарубежным Starlink и OneWeb, окончательно должен быть утверждён в августе 2020 года.
Популярная механика 06:24
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом
Как сообщили в уфимском клубе, контракт с 27-летним финским хоккеистом рассчитан на два сезона.
Metaratings вчера в 09:38