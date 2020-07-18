Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении.

В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 922

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,2K

Транспорт В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. 14

Политика В США подготовили новый закон после сведений о «связях» РФ с талибами Как отмечает RT, это первый подобный законопроект, внесённый в ответ на «заслуживающие доверия» заявления разведки США, которая утверждает, что Москва выплачивала вознаграждения талибам за убийство военнослужащих США.

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения. 117

Экономика Доллар упадет накануне президентских выборов в США Гаррет Берри из Macquarie Group сказал CNBC в пятницу, что доллар США упадет из-за политических событий в США Доллар ослабнет в связи с выборами в США в ноябре, прогнозирует валютный стратег Macquarie, который говорит, что он является медведем по отношению к валюте. 5

Происшествия В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС). 1

Происшествия В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.

Здоровье Названы сроки второй волны коронавируса в России Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил агентству, что коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости в осенне-зимний, зимне-весенний период.

Экономика В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок. 4

Здоровье В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди. 4

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 750

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора. 44

Армия и оружие США могут сократить число военных в Южной Корее "Пентагон предоставил Белому дому варианты по сокращению американского военного присутствия в Южной Корее", - пишет газета со ссылкой на источники.