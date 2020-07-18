Экономика
ТАССВ МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%
Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 20:50
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Общество
Обнаружен самый ранний симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 15:53
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
Российская газета вчера в 04:14
Хоккей
Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
«Поздравляю Андрея Василевского с тем, что он третий раз подряд номинирован на "Везина Трофи"», — написал агент хоккеиста в своем Twitter-аккаунте.
CT news вчера в 05:55
Путешествия
Туроператоры предположили возможные сроки восстановления отрасли
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о возможных сроках восстановления туристического бизнеса.
Газета.Ru 00:13
Общество
В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку Фургала
РБК вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК вчера в 08:01
Гаджеты
Для Intel на рынке ПК будет удачным весь этот год
В первом полугодии Intel удалось увеличить объёмы поставок процессоров для ПК на 7 %, опередив реальные потребности рынка на пять процентных пунктов.
3DNews 00:21
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Авто
В Украине ГАЗель получит новое название
Разумеется, на радиаторной решётке будет красоваться значок компании HDC, хотя в рекламе машин говорится, что это полные аналоги привычных ГАЗелей.
SpeedMe вчера в 12:09
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:22
Происшествия
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Происшествия
В акваторию Байкала упал частный самолет
РИА Новости вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков пять лет не верил в брак с Натальей Подольской
Певец изменил свое мнение после разговора со священником. Владимир Пресняков и Наталья Подольская жили 5 лет гражданским браком.
Актуальные Новости вчера в 07:54
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали восемь человек
На трассе М-4 «Дон» после столкновения с «Газелью» полностью выгорел рейсовый автобус. Пассажиры успели вовремя выбежать.
Общественное телевидение России вчера в 05:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28