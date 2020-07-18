Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении.

В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%

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