Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Кристалина Георгиева отметила, что нужен "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения". Это позволит защитить экономику страны. Глава МВФ заметила, что по мировой экономике нанесен мощный удар.
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с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБКвчера в 15:53

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Глава МВФ признала рецессию мировой экономики

Газета.Ruвчера в 18:10

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБКвчера в 15:53

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новостивчера в 12:46

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

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Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°вчера в 13:57

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАССвчера в 13:11

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правдавчера в 14:17
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Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
Происшествия

Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве

Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево.
Газета.Ru 08:07
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Общество

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 04:31
Общество

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан

В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
СочиСтрим 03:19
Происшествия

Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области

Заместитель губернатора Кировской области Андрей Плитко взят под арест.
Российская газета 08:44
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Общество

В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
RT на русском 07:55
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости вчера в 09:29
Происшествия

В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы

REGNUM 08:13
Общество

Названы страны, откуда в Россию чаще всего завозили коронавирус

Чаще всего коронавирус завозят в Россию из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:59
Общество

Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:39
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

Названа новая дата спасения цен на нефть

Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.
Lenta.ru 09:15
Музыка

Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска

Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
Sibnet Новости вчера в 22:59
Авто

Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты

Aurus Komendant является российским творением, которое должно составить конкуренцию ведущим западноевропейским внедорожникам.
Car.ru 02 апреля в 09:30
Шоу-бизнес

Певица Pink рассказала о заражении коронавирусом

Американская певица Pink рассказала о том, что переболела коронавирусной инфекцией.
Discover24 04:10
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Теннис

Шарапова разместила свой номер телефона, чтобы общаться с болельщиками

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свой номер телефона, чтобы болельщики со всего света имели возможность пообщаться с ней во время карантина, связанного с эпидемией коронавируса.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес

Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой

Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
StarHit.ru 06:30
Наука

У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки.
РИА Новости вчера в 23:55
Армия и оружие

Начались поставки в войска танков Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать танки Т-90М "Прорыв" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
Российская газета вчера в 02:46
Общество

В Китае объявили траур по жертвам коронавируса

Предстоящее 4 апреля станет днем общенациональной скорби по всем, кто погиб от коронавирусной инфекции Китайское информационное агентство «Синьхуа» также уточняет, что в этот день будут отдавать дань памяти врачам, которые пожертвовали своими жизнями ради борьбы с болезнью.
КМВ Новости вчера в 03:33
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Здоровье

Доктор Мясников признался, что ошибался насчет коронавируса

Ранее доктор Мясников объяснил, почему во время эпидемии коронавируса нельзя целиком полагаться на лекарства.
ПолитРоссия 02:42
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Хоккей

Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал

Александр Овечкин вспомнил, когда в последний раз плакал.
Спорт день за днем 06:47
Здоровье

Стало известно о состоянии владимирцев, больных коронавирусом

По состоянию на утро 3 апреля во Владимирской области официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусом, сообщают в Белом доме.
Pro Город Владимир вчера в 08:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:48
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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