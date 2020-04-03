Коронавирус
Деловое.ТВВ МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Кристалина Георгиева отметила, что нужен "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения". Это позволит защитить экономику страны. Глава МВФ заметила, что по мировой экономике нанесен мощный удар.
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с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.РБКвчера в 15:53
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Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг
Интерфаксвчера в 14:11
Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году
Телеканал 360°вчера в 13:57
Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правдавчера в 14:17
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Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве
Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Общество
За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Общество
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан
В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
Происшествия
Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области
Заместитель губернатора Кировской области Андрей Плитко взят под арест.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Общество
В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Общество
Названы страны, откуда в Россию чаще всего завозили коронавирус
Чаще всего коронавирус завозят в Россию из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
Названа новая дата спасения цен на нефть
Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.
Музыка
Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска
Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
Авто
Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты
Aurus Komendant является российским творением, которое должно составить конкуренцию ведущим западноевропейским внедорожникам.
Шоу-бизнес
Певица Pink рассказала о заражении коронавирусом
Американская певица Pink рассказала о том, что переболела коронавирусной инфекцией.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Теннис
Шарапова разместила свой номер телефона, чтобы общаться с болельщиками
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свой номер телефона, чтобы болельщики со всего света имели возможность пообщаться с ней во время карантина, связанного с эпидемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой
Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки.
Армия и оружие
Начались поставки в войска танков Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать танки Т-90М "Прорыв" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
Общество
В Китае объявили траур по жертвам коронавируса
Предстоящее 4 апреля станет днем общенациональной скорби по всем, кто погиб от коронавирусной инфекции Китайское информационное агентство «Синьхуа» также уточняет, что в этот день будут отдавать дань памяти врачам, которые пожертвовали своими жизнями ради борьбы с болезнью.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Здоровье
Доктор Мясников признался, что ошибался насчет коронавируса
Ранее доктор Мясников объяснил, почему во время эпидемии коронавируса нельзя целиком полагаться на лекарства.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Хоккей
Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал
Александр Овечкин вспомнил, когда в последний раз плакал.
Здоровье
Стало известно о состоянии владимирцев, больных коронавирусом
По состоянию на утро 3 апреля во Владимирской области официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусом, сообщают в Белом доме.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.