Коронавирус
Деловое.ТВВ МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Кристалина Георгиева отметила, что нужен "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения". Это позволит защитить экономику страны. Глава МВФ заметила, что по мировой экономике нанесен мощный удар.
Читать в источнике
Оценить147
с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.РБКвчера в 15:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году
Телеканал 360°вчера в 13:57
Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года
Комсомольская правдавчера в 14:17
Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг
Интерфаксвчера в 14:11
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество
В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу
Общество
Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 25% инфицированных коронавирусом в стране не имеют никаких симптомов заболевания.
Происшествия
От взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщает МЧС.
Происшествия
В воронежской районной больнице выявили пациента с пневмонией
В Калачеевской районной больнице выявлен пациент с диагнозом пневмония, сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 2 апреля.
Происшествия
Новгородский суд рассмотрит нарушения лидера профсоюза «Альянс врачей»
Протоколы об административных нарушениях в отношении председателя межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасии Васильевой рассмотрит Окуловский районный суд Новгородской области 3 апреля, сообщила пресслужба суда.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Китай поставит России 80 млн медицинских масок
Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сняла в новом клипе свою сестру
Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Экономика
Решетников рассказал, от чего будет зависеть восстановление экономики РФ
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что продление нерабочих дней в России до конца апреля может стоить экономике страны 1,5-2% годового ВВП.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Общество
В Китае почтили память умерших от коронавируса
В Китае почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.
Авто
Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили
Под капотом нового внедорожника Ford Bronco Sport предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 180 л.с. Однако покупатели смогут выбрать новую модель с более улучшенными характеристиками с 2-литровым мотором на 250 л.с. Новый внедорожник Ford Bronco Sport имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Общество
Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля
Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Армия и оружие
Американская коалиция покидает базу Аль-Такадум
Как сообщил в субботу представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", 500 военнослужащих оставили авиационную базу Аль-Такадум.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Общество
Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.
Футбол
«Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ». Украинец Пантя о славянах
Украинский защитник «Славии» из Мозыря Юрий Пантя рассказал о своем отношении к политике.
Общество
Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом
Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся заграницей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
Армия и оружие
ERR: Эстонские маневры «Весенний шторм» пройдут в урезанном составе
Эстонский информационный портал ERR опубликовал статью, в которой рассказал о подготовке Таллина к военным маневрам «Весенний шторм» на фоне распространения эпидемии коронавируса.
Политика
Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Футбол
Криштиану Роналду показал, кто его стрижёт на карантине
В очередном посте в Instagram португальский нападающий показал свою девушку Джорджину Родригес, которая занимается его стрижкой.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.