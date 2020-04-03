Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Кристалина Георгиева отметила, что нужен "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения". Это позволит защитить экономику страны. Глава МВФ заметила, что по мировой экономике нанесен мощный удар.
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с чего всё началось
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБКвчера в 15:53

Подробнее о событии

Глава МВФ признала рецессию мировой экономики

Газета.Ruвчера в 18:10

Коронавирус подкосил мировую экономику. Все даже хуже, чем было в 2008 году

Телеканал 360°вчера в 13:57

Международный валютный фонд: мировая экономика остановилась, ситуация намного хуже 2008 года

Комсомольская правдавчера в 14:17

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг

Интерфаксвчера в 14:11

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

РБКвчера в 15:53

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

ТАССвчера в 13:11

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

РИА Новостивчера в 12:46
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Общество

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу

Мой Брянск вчера в 10:30
Общество

Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 25% инфицированных коронавирусом в стране не имеют никаких симптомов заболевания.
Взгляд.ру 10:04
Происшествия

От взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщает МЧС.
BFM.ru 07:36
Происшествия

В воронежской районной больнице выявили пациента с пневмонией

В Калачеевской районной больнице выявлен пациент с диагнозом пневмония, сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 2 апреля.
АиФ Воронеж 02 апреля в 08:47
Происшествия

Новгородский суд рассмотрит нарушения лидера профсоюза «Альянс врачей»

Протоколы об административных нарушениях в отношении председателя межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасии Васильевой рассмотрит Окуловский районный суд Новгородской области 3 апреля, сообщила пресслужба суда.
ИА Красная Весна вчера в 08:13
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Китай поставит России 80 млн медицинских масок

Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
RT на русском 10:36
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Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.
Bimru.ru 05:47
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Экономика

Решетников рассказал, от чего будет зависеть восстановление экономики РФ

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что продление нерабочих дней в России до конца апреля может стоить экономике страны 1,5-2% годового ВВП.
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На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 02 апреля в 05:35
Общество

В Китае почтили память умерших от коронавируса

В Китае почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.
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Авто

Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили

Под капотом нового внедорожника Ford Bronco Sport предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 180 л.с. Однако покупатели смогут выбрать новую модель с более улучшенными характеристиками с 2-литровым мотором на 250 л.с. Новый внедорожник Ford Bronco Sport имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.
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Общество

Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля

Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Prooren.ru 03:09
Армия и оружие

Американская коалиция покидает базу Аль-Такадум

Как сообщил в субботу представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", 500 военнослужащих оставили авиационную базу Аль-Такадум.
Вести.Ru 07:40
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Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
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Общество

Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.
REGNUM 10:09
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«Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ». Украинец Пантя о славянах

Украинский защитник «Славии» из Мозыря Юрий Пантя рассказал о своем отношении к политике.
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Общество

Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом

Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся заграницей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
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ERR: Эстонские маневры «Весенний шторм» пройдут в урезанном составе

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Политика

Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
Газета.Ru вчера в 15:42
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В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM вчера в 07:35
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
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Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
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В очередном посте в Instagram португальский нападающий показал свою девушку Джорджину Родригес, которая занимается его стрижкой.
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Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
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В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

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REGNUM 00:56
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Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
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Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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