с чего всё началось

Кристалина Георгиева отметила, что нужен "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения". Это позволит защитить экономику страны. Глава МВФ заметила, что по мировой экономике нанесен мощный удар.

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Политика Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".

Общество В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.

Общество Московские власти рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдению домашнего режима, рассказал министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Происшествия Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Общество Беглов изменил правила жизни Петербурга до конца апреля Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 09:59 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление городского правительства, определяющее порядок жизни Северной столицы в условиях мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Общество Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.

Энергетика Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля Заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля, сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Винокур рассказал о самочувствии Лещенко Состояние здоровья певца Льва Лещенко, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, хорошее, сообщил его друг юморист Владимир Винокур.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество За сутки в Москве умерли 7 пациентов с коронавирусом В течение суток в Москве скончались семь человек, у которых ранее тесты показали наличие коронавируса. Возраст пациентов - от 53 до 80 лет.

Футбол Назван крайний срок возобновления РПЛ В пятницу состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором был обозначен крайний срок возобновления сезона.

Общество Китай поставит России 80 млн медицинских масок Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.